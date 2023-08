Le champion des hot-dogs Chestnut downs 304 mini beignets en 8 minutes

Un mangeur compétitif célèbre pour ses victoires au concours Nathan’s Famous Fourth of July de manger des hot-dogs à New York a battu son propre record de mini beignets au Queen City Ex de Regina.

Joey « Jaws » Chestnut a dévoré 304 des délices frits en seulement huit minutes vendredi soir, dépassant son record de 255 établi à l’Ex l’année dernière.

L’événement était une collecte de fonds pour la banque alimentaire de Regina, où des concurrents locaux ont collecté des fonds afin de défier Chestnut.

L’événement de cette année a permis d’amasser 72 203 $.

Chestnut, originaire de Westfield, Indiana, a décroché son 16e titre lors de l’événement annuel de hot-dogs de New York le mois dernier, en battant 62 en 10 minutes.

Selon le Queen City Ex et la Regina Food Bank, il détient 55 records du monde dans 55 disciplines alimentaires compétitives.

La Presse canadienne