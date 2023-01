Le champion d’échecs russe représentera la Suisse

Alexandra Kosteniuk est en train de changer d’allégeance nationale

La neuvième joueuse d’échecs au monde, Alexandra Kosteniuk, qui détient à la fois la nationalité russe et suisse, devrait représenter la Fédération suisse des échecs à partir de janvier 2024, a indiqué l’organisation dans un communiqué publié mardi.

Kosteniuk, 38 ans, jouera pour les équipes masculines et féminines de la fédération suisse »si besoin est», selon le communiqué, car elle a cessé de représenter la Russie peu de temps après le lancement de l’opération militaire du pays en Ukraine.

Ce faisant, Kosteniuk deviendra le dernier grand maître russe à tourner le dos au pays après le début des tensions en Ukraine.

En avril, 44 joueurs russes de haut niveau ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils ont exprimé leur opposition au conflit et appelé à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu’à un dialogue ouvert entre la Russie et l’Ukraine, visant à ramener la paix dans la région.

Depuis qu’elle a exprimé sa propre opposition au conflit, Kosteniuk a concouru sous le drapeau de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Kosteniuk a joué pour la dernière fois au nom de la Russie en décembre 2021, et la raison du retard dans sa confirmation en tant que membre de la fédération suisse est qu’elle est obligée de remplir une période d’attente de deux ans avant de changer de nationalité.

Cependant, le processus peut être accéléré si la Fédération suisse des échecs verse à ses homologues russes des frais de transfert de 10 000 € (10 500 $).

Ce retard signifie que Kosteniuk sera contraint de ne pas participer au Championnat d’Europe par équipe 2023.

Kosteniuk est l’une des joueuses d’échecs les plus appréciées au monde. Elle a été championne du monde d’échecs féminin entre 2008 et 2010 et a remporté la première place du championnat d’échecs rapide féminin en 2021.

Selon Peter Erismann de la Fédération suisse des échecs, le changement de nationalité de Kosteniuk lui permettra de continuer à concourir dans les sports d’équipe, la Russie continuant de faire face à des sanctions dans sa capacité à participer à des tournois internationaux de diverses fédérations sportives internationales.

“D’une part, nous offrons aux joueurs touchés par la guerre d’Ukraine la possibilité de continuer à concourir dans une équipe,” il a dit. “D’autre part, cela fait bien sûr également partie de nos objectifs sportifs de rivaliser avec les équipes nationales les plus fortes possibles..”

La Fédération russe des échecs, quant à elle, affirme qu’elle n’a pas encore reçu de notification officielle du transfert de Kosteniuk selon RIA Novosti Sport.