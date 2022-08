Le champion de Wimbledon d’origine russe révèle son pari sur le tatouage

Elena Rybakina a remporté un premier titre du Grand Chelem à Londres

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, a révélé que l’entraîneur Stefano Vukov avait maintenant son nom encré sur sa peau ainsi que la date de son succès en Grand Chelem en souvenir de sa victoire au titre à Londres le mois dernier.

Rybakina, 23 ans, d’origine russe, a décroché un premier titre du Grand Chelem au All England Club avec une victoire en trois sets contre la deuxième tête de série Ons Jabeur en finale.

Se préparant maintenant pour l’US Open avec un titre majeur à son actif, Rybakina a révélé que les résultats de sa victoire à Wimbledon s’étendaient à un geste inhabituel de son entraîneur croate.

« J’ai déjà oublié [about the bet]nous étions en train de rire », Rybakina a déclaré, cité par The Guardian.

“Avant la finale, il m’a dit qu’il le ferait [get a tattoo of my name]. Alors, il l’a fait. Pour moi, c’est quand même fou, je n’arrive pas à y croire. Mais c’est ce que c’est. Nous avions un pari.

Rybakina a célébré avec Vukov après sa victoire à Wimbledon. © Julian Finney / Getty Images





Rybakina, née à Moscou, a représenté son pays de naissance jusqu’à ce qu’elle change d’allégeance au Kazakhstan en 2018 avec la promesse de plus de financement.

Son statut signifiait qu’elle n’était pas soumise à l’interdiction imposée aux joueuses russes et biélorusses par les patrons de Wimbledon en raison du conflit en Ukraine, bien que beaucoup aient vu l’ironie d’une joueuse d’origine russe qui remportait toujours le titre.

Rybakina a commencé à travailler avec l’entraîneur actuel Vukov en 2019, et il a décrit leur relation professionnelle après sa victoire à Wimbledon comme étant un mélange idéal.

“Mon énergie contre son calme,” Vukov a déclaré à Tennis Majors.

« Elena est une fille formidable. Je cherchais un joueur qui avait vraiment envie d’écouter et de s’améliorer. J’ai trouvé cela chez Elena, et elle a trouvé en moi beaucoup d’informations et beaucoup d’énergie.

“Ce n’est pas si facile de cliquer avec une joueuse, il faut vraiment bien la comprendre. Beaucoup de choses se sont réunies ici, mais avec son style de jeu, j’ai compris ce qu’elle devait faire dès la première fois que je l’ai vue.

Lire la suite La reine de Wimbledon évoque ses origines russes

Le succès de Rybakina a vu un tourbillon d’activités au Kazakhstan dans les jours suivants alors qu’elle était célébrée par des ministres du gouvernement et des jeunes en tant que première gagnante du titre en simple du Grand Chelem du pays.

Le numéro 25 mondial a déclaré en juillet que les événements avaient pris une “Péage émotionnel et physique” sur elle, et a admis à nouveau que cela avait été une période implacable.

“C’était vraiment agréable de voir, surtout les enfants, à quel point ils étaient heureux de me voir. Ils se faisaient des câlins, prenaient des photos », dit l’étoile.

“Mais c’était en fait très difficile pour moi, simplement parce qu’il y avait beaucoup d’activités. Je n’ai pas eu beaucoup de repos, pour être honnête.

Le succès de Rybakina a déclenché une sorte de va-et-vient entre les officiels de tennis russes et kazakhs.

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, a décrit le joueur comme un “produit” du système russe, ce qui signifie que le pays pourrait également partager son succès. Sans surprise, ses homologues kazakhs ont revendiqué un rôle plus considérable dans le développement de Rybakina.

LIRE LA SUITE: La Russie n’a pas laissé la reine de Wimbledon Rybakina s’échapper, affirme le patron du tennis

Rybakina visera à suivre son succès à Wimbledon à l’US Open lorsque l’action commencera à New York lundi.

Rybakina sera classée 25e à Flushing Meadows. Cela est conforme à sa cote WTA, qui n’a pas été augmentée malgré son titre du Grand Chelem après que l’organisation de la tournée ait dépouillé Wimbledon de ses points de classement en réponse à son interdiction russe et biélorusse.