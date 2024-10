Si vous demandez à quelqu’un de nommer les grands noms des jeux vidéo classiques, l’une des premières réponses que vous entendrez sera sans aucun doute Tetris. Cette formule de jeu simple mais complexe perdure depuis des décennies et a été presque perfectionnée par des fans véritablement dévoués. À mesure que le temps passe et que les joueurs perfectionnent leurs compétences, les limites de ce qui est humainement possible continuent d’être repoussées de plus en plus loin. Tout récemment, un record que l’on croyait depuis longtemps presque impossible a été atteint par le champion du monde de Tetris Michael Artiaga, franchissant le niveau 255 et revenant au niveau 0 dans ce qu’on appelle un «renaissance.»



Il existe une multitude de facteurs qui rendent la réalisation de cet exploit incroyablement difficile. Le plus évident est la vitesse ; à partir du niveau 29 et au-delà, le jeu atteint la vitesse maximale, auquel cas placer les pièces dans leur position idéale est un défi monumental sans vitesse de réaction rapide ni techniques spéciales. De plus, le jeu commence à se comporter étrangement dans les niveaux ultérieurs. Ceux qui se souviennent Écran de mise à mort de Blue Scuti qui a été réalisé plus tôt cette année, on sait peut-être qu’à un certain moment, le jeu risque de planter complètement à chaque ligne terminée. Pour contourner ce problème, Artiaga a joué sur une version du jeu modifiée pour éviter cela afin que la course puisse continuer.

Même si les crashs ne sont plus un problème, Tetris a encore quelques bizarreries malheureuses qui doivent être surmontées. D’une part, les couleurs des pièces commencent à changer de manière étrange, certains niveaux étant incroyablement difficiles à dire où se trouvent les pièces sur le fond sombre. Le plus notable d’entre eux est le niveau 235, qui, en raison d’un problème, nécessite de compléter plus de 800 lignes pour réussir. Combinez cela avec le fait que les pièces sont d’un vert extrêmement foncé à ce niveau, et cela devient un obstacle majeur à surmonter.

Malgré les défis présents, Artiaga a triomphé malgré eux et est devenu le premier humain à franchir le niveau 255. Une fois le jeu terminé, sa course a continué pendant 91 niveaux supplémentaires avant de quitter, portant son total à un étonnant niveau de 328 niveaux. complété en une seule séance. Un exploit véritablement formidable, et qui restera longtemps dans les couloirs de l’histoire du jeu vidéo !