Le « champion de Rutland » honoré par le conseil de Kelowna

Champion de longue date de Rutland, ancien conseiller municipal, député provincial de Kelowna-Lake Country et député de l’Okanagan AL Horning a été honoré par la ville.

Lors d’une cérémonie dans la salle du conseil le 6 février, le maire de Kelowna, Tom Dyas, a annoncé qu’une route reliant l’aéroport (YLW) et Rutland portera le nom de Horning.

« Il a tracé la voie pour que l’aéroport devienne l’un des 10 aéroports les plus achalandés au Canada », a déclaré Dyas. “Lorsque la piste a été allongée de 2 000 pieds en 1990, elle est devenue la plus longue de l’intérieur et a contribué à amener des transporteurs aériens tels que WestJet à YLW.”

Horning a dit qu’il était reconnaissant et surpris par cet honneur.

“En ce qui concerne Al Horning Way, je pensais qu’ils ne nommaient les routes que d’après les joueurs de hockey”, a-t-il plaisanté.

Horning est né en 1939 en Saskatchewan, et sa famille est venue pour la première fois à Kelowna en vacances en 1944.

Il a grandi à Rutland et a commencé à travailler à la scierie de Rutland à l’âge de 16 ans.

Horning est devenu conseiller municipal en 1980, purgeant quatre mandats de deux ans. En 1988, il est élu député d’Okanagan-Centre sous la bannière progressiste-conservatrice.

Après des défaites aux élections fédérales de 1993 et ​​de 1997, il est revenu au conseil municipal en 2002. Horning a ensuite été élu député provincial de Kelowna-Lake Country en 2005, représentant les libéraux de la Colombie-Britannique.

Il a continué à travailler sur l’expansion de YLW et s’est concentré sur le développement des loisirs et des affaires à Kelowna, touchant de nombreux quartiers de la ville au cours de sa carrière. Il a pris sa retraite politique en 2009, mais pas au service de sa communauté.

Horning était un champion de motoneige et membre fondateur de la Kelowna Snowmobile Association. Ses étés étaient généralement passés sur les terrains de balle. Lui et d’autres joueurs de baseball ont construit le King Stadium avec du travail bénévole après avoir convaincu la ville de leur fournir le terrain.

Pour ces contributions et d’autres au sport à Kelowna, Horning a été intronisé au Temple de la renommée des sports du centre de l’Okanagan en 2021. Il a remercié sa défunte épouse de près de 60 ans, Donna, pour avoir soutenu son travail dans les affaires, la politique et le sport tout au long de leur vie ensemble. , notamment en élevant leurs enfants Robert, Bradley et Sandra.

“Al Horning est la quintessence d’un bâtisseur communautaire”, a ajouté Dyas. « Au service de sa communauté de plusieurs façons – de la Colline du Parlement aux terrains de balle de Rutland – Al a passé toute sa vie à travailler pour améliorer son quartier et sa ville.

