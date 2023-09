Le champion de natation de Vernon ajoute plus de médailles au décompte mondial junior

La championne du monde de natation Alexanne Lepage a ajouté d’autres médailles à son incroyable compétition mondiale junior

Le Vernonnais de 17 ans, après avoir décroché l’or au 100 mètres brasse, a remporté l’or au 200 mètres brasse et l’argent au relais 4×100 mètres quatre nages.

Lepage a nagé l’étape de brasse de l’épreuve quatre nages, alors que l’équipe a terminé avec un temps de 4:01,96, un peu plus d’une seconde plus lent que l’équipe australienne médaillée d’or (4:00,86).

Delia Lloyd (Ontario), Ella Christina Jansen (Ontario) et Sienna Angove (Kamloops) nageaient avec Lepage.

La victoire d’Équipe Canada a eu lieu lors de la dernière journée des Championnats du monde juniors de natation 2023, organisés à Netanya, en Israël, du 4 au 9 septembre.

Sa deuxième médaille d’or, au 200 mètres brasse, a été obtenue dans un temps fulgurant de 2:24,70.

Lepage, dont le club local est le Vernon Kokanee Swim Club, a établi le record canadien 2023 du 100 mètres brasse lors de sa course pour la médaille d’or plus tôt dans la semaine, où elle a battu la détentrice du record du championnat, Eneli Jefimova.

Quel finish pour 🇨🇦 Alexanne LEPAGE avec un retour fantastique en finale du 100m brasse Femmes 🤩 |⏱ 1:06.58 pic.twitter.com/935ZfCt9pa – Aquatique mondiale (@WorldAquatics) 8 septembre 2023

Le Canada a terminé les championnats au troisième rang au classement des médailles, avec deux médailles d’or (les deux Lepage), trois d’argent et huit de bronze.

« Merci à l’entraîneur de Vernon Jadon Brockman, à l’entraîneur-chef des aquajets de Kelowna Marc Tremblay, à la physiothérapeute de Vernon Cori Hanan et à MCK Athletics Mallory Kraus et à ses médecins de famille, aux incroyables Dr Waldron et Dr Butters pour l’avoir gardée en bonne santé et en excellente condition », a déclaré La mère de Lepage, Alison.

Visitez swimswam.com pour connaître les résultats de la compétition de six jours.

