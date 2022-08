Le champion de natation de Singapour Joseph Schooling suspendu pour consommation de cannabis

Commentez cette histoire Commentaire

SINGAPOUR – Joseph Schooling, le seul médaillé d’or olympique de Singapour, a été effectivement suspendu de l’entraînement et de la compétition après que le nageur a admis avoir consommé du cannabis à l’étranger. L’école l’a catapulté à la renommée internationale lorsqu’il a battu son idole d’enfance Michael Phelps au 100 mètres papillon masculin aux Jeux d’été de Rio 2016, remportant la toute première médaille d’or olympique de la nation d’Asie du Sud-Est. Il effectue actuellement son service militaire obligatoire et ne sera plus autorisé à s’entraîner et à concourir pendant la conscription, a déclaré le ministère de la Défense de Singapour.

Le joueur de 27 ans sert dans l’armée à un âge où de nombreux nageurs d’élite sont proches de leurs performances maximales, et la suspension pourrait le retirer de la course pour les grandes compétitions, y compris les Jeux d’Asie du Sud-Est de 2023 au Cambodge. (La scolarité a déjà annoncé qu’il envisageait de se retirer de la natation professionnelle.) Il devra également subir des tests d’urine pendant six mois.

“Je suis désolé que mes actions aient blessé tout le monde autour de moi, en particulier ma famille et les jeunes fans qui m’admirent. J’ai cédé à un moment de faiblesse après avoir traversé une période très difficile de ma vie », a déclaré Schooling, qui a également nagé pour l’Université du Texas à Austin, dans un communiqué mardi soir. « Je ferai amende honorable et réparerai ce qui ne va pas. Je ne te laisserai plus tomber.

Singapour a certaines des lois sur les drogues les plus strictes au monde et punit les citoyens qui consomment des drogues même lorsqu’elles sont consommées à l’étranger. Les personnes accusées de consommation de cannabis risquent jusqu’à 10 ans derrière les barreaux et une lourde amende ; et toute personne prise avec plus de 1,1 livre de marijuana ou 0,5 once d’héroïne peut être pendue. Les conscrits dont le test de dépistage de drogue est positif peuvent être condamnés à une peine de neuf mois de détention militaire.

L’école était l’athlète le plus aimé de Singapour. Connu sous le nom de “Golden Boy” de l’île, il est revenu des Jeux olympiques de Rio sous les acclamations de milliers de supporters lors d’une tournée de la victoire. Le journal local Straits Times a nommé la famille scolaire singapourienne de l’année en 2016, et il a reçu un prix en espèces d’environ 700 000 $ du Conseil national olympique du pays.

Mais de nombreux fans se sont retournés contre lui lorsqu’il n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, terminant dernier du 100 mètres papillon. Le nageur a été soumis à tellement de vitriol en ligne que le président de Singapour est intervenu et a exhorté les citoyens à licencier.

Le père de Schooling, qui l’a soutenu tout au long de sa carrière, est décédé l’an dernier d’un cancer du foie. Le nageur a également expliqué à quel point la pression affectait sa santé mentale.

L’école et une autre nageuse singapourienne, Amanda Lim, ont fait l’objet d’une enquête par l’agence antidrogue de Singapour, selon Sport Singapore, l’organisme sportif national du pays. L’échantillon d’urine de Schooling est revenu propre, mais le nageur a admis avoir consommé du cannabis à l’étranger. Il avait participé aux Jeux d’Asie du Sud-Est de cette année au Vietnam, où il avait remporté deux médailles d’or et une de bronze. On ne sait pas ce qui a motivé l’enquête initiale.

“Les drogues n’ont pas leur place dans notre société et nous adoptons une position de tolérance zéro envers la consommation de drogues illégales”, a déclaré le président de l’Association de natation de Singapour, Mark Chay, selon les médias locaux. “Ce message, ainsi que les attentes de nos athlètes nationaux pour qu’ils respectent les normes de conduite les plus élevées, seront fortement renforcés au sein de notre communauté par l’intermédiaire de nos entraîneurs nationaux et de nos affiliés.”

En janvier, Schooling s’est enrôlé pour le service militaire qui est exigé de tous les citoyens de sexe masculin, mais a obtenu un congé pour l’entraînement et les compétitions.

Des études ont montré que la consommation de cannabis est généralement neutre ou préjudiciable à la performance sportive, bien qu’il existe des preuves qu’elle peut aider à réduire l’anxiété et les douleurs musculaires.