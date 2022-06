Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick dit avoir reçu un appel téléphonique de félicitations de Jack Nicklaus après avoir remporté l’US Open

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, a déclaré que partager un honneur avec Jack Nicklaus était « incroyable », car il a révélé que son remarquable tir de bunker lors du dernier tour à Brookline « ne semble pas réel ».

Fitzpatrick n’est devenu que le deuxième homme, après Nicklaus, à remporter les titres US Amateur et US Open au même endroit lorsqu’il a remporté la victoire au Country Club dimanche, l’Anglais ayant précédemment remporté la couronne amateur à Boston en 2013.

Le joueur de 27 ans – qui a terminé à six sous la normale pour battre Will Zalatoris et Scottie Scheffler d’un coup – dit que Nicklaus lui a téléphoné après être devenu le troisième Anglais à remporter l’US Open au cours des 52 dernières années, suivant les traces. de Tony Jacklin en 1970 et de Justin Rose en 2013.

Fitzpatrick a produit un tir incroyable hors du bunker au 72e trou alors qu'il remportait l'US Open à Brookline

Fitzpatrick a impressionné les foules au 18e trou avec un tir de 160 mètres depuis un bunker et sur le green, avant de lancer deux coups roulés à 18 pieds pour décrocher un premier titre majeur.

Le nouveau numéro 10 mondial a raconté Sky Sports’ Jamie Weir : « Tous les disques que vous partagez avec Jack sont incroyables. Partager celui-là en particulier est incroyablement spécial.

« Il m’a appelé après la ronde et m’a félicité. C’est fou de recevoir quelque chose comme ça d’une si grande légende du golf.

« Gagner l’US Open est surréaliste »

« J’ai du mal à comprendre [the bunker shot], pour être honnête. Ça n’a pas l’air d’être moi, ça n’a pas l’air réel.

Fitzpatrick a remporté le titre après que Will Zalatoris ait raté un putt de birdie pour forcer un barrage

« [Winning the US Open] est incroyablement surréaliste. Je faisais des médias après la manche et j’ai vraiment dû me demander si c’était un rêve, si j’allais me réveiller.

« Je ne me suis jamais senti comme ça. Les gens disent ça et je ne l’achète pas, mais c’est certainement ce que j’ai ressenti [for me]. »

La victoire de Fitzpatrick à Brookline était sa première sur le PGA Tour après sept titres précédents sur le DP World Tour, dont le British Masters une fois et le DP World Tour Championship deux fois.

Il a déclaré: « Je ne l’ai jamais vraiment dit, mais une chose dont je suis fier, c’est que si j’ai une chance, je sens vraiment que je vais la saisir. Si j’ai une chance de gagner, je vais gagner.

Fitzpatrick était à court de mots après avoir remporté son premier titre majeur à Boston

« Si vous regardez réellement mes résultats, je ne me mets pas nécessairement en position de gagner suffisamment. Je ne suis pas toujours dans le dernier groupe. Cette année, j’ai reculé de trois ou quatre coups avant le tour final, puis j’ai eu un bonne manche pour finir dans le top 10.

« Les fois où je me suis donné des chances de gagner, j’ai gagné la plupart du temps. Je suis fier d’être un compétiteur courageux, je veux juste gagner mal et faire les bonnes choses. »

Fitzpatrick : Je sens que j’ai fait mes preuves

L’attention de Fitzpatrick se tournera maintenant vers le 150e Open Championship à St Andrews, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports à partir du 14 juillet, le joueur né à Sheffield affirmant que son triomphe à l’US Open lui a donné une confiance énorme.

Fitzpatrick a déclaré: « C’est énorme. J’ai l’impression d’avoir prouvé que j’avais la capacité d’aller là-bas. J’ai remporté la finale de l’US Open avec 35 putts, ce qui n’est pas du tout comme Fitzpatrick.

« J’espère que cela en dit long sur où j’en suis venu avec les autres aspects du jeu. Je vais prendre cela dans les prochaines semaines et voir ce qui se passe à St Andrews.

« [Friends and family] me gardera terre à terre et étant de Sheffield, vous ne pouvez jamais monter trop haut car vous serez ramené vers le bas. C’est quelque chose que je vais surveiller. »