Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, rejoint la nouvelle ligue de golf TGL

Le champion en titre de l’US Open, Matt Fitzpatrick, est le dernier ajout à TGL, la nouvelle ligue de golf de Tiger Woods et de l’entreprise TMRW Sports de Rory McIlroy, a annoncé la ligue mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Fitzpatrick, 28 ans, a été le champion amateur des États-Unis en 2013 et compte huit victoires internationales. Il a également terminé cinquième au championnat PGA 2022 et est n ° 10 au classement mondial officiel de golf.

Il rejoint une liste TGL qui comprend également Collin Morikawa, Adam Scott, Jon Rahm et Justin Thomas en plus de Woods et McIlroy.

TGL est une «ligue de golf aux heures de grande écoute» basée sur une équipe qui travaillera en partenariat avec le PGA Tour. Il commencera à jouer en janvier 2024.

Nous ajoutons un autre champion majeur au mix : Bienvenue à TGL, @MattFitz94! pic.twitter.com/zKrsptiviT – TGL (@TGL) 31 janvier 2023

Qu’est-ce que TGL ?

La ligue, annoncée pour la première fois en août de l’année dernière – environ deux mois après le premier tournoi de LIV Golf – mettra en vedette six équipes de trois joueurs du PGA Tour dans un lieu «infusé de technologie» construit sur mesure.

Les compétitions de deux heures auront lieu les lundis soirs et le programme complétera celui du PGA Tour. Il y aura 15 matchs de saison régulière suivis de demi-finales et de finales.

Qu’est-ce que TMRW Sports ?

Woods et McIlroy, ainsi que le PDG Mike McCarley, ont annoncé l’année dernière que la nouvelle société “se concentrerait sur la création d’entreprises axées sur la technologie qui présentent des approches progressives du sport, des médias et du divertissement”.

Le directeur de la télévision, Dick Ebersol, était un investisseur initial. En novembre, la société a annoncé un groupe étoilé de nouveaux investisseurs comprenant 26 athlètes actifs et retraités, dont la star de la NBA Steph Curry, le joueur de baseball Shohei Ohtani, le pilote de F1 Lewis Hamilton, le quart-arrière des Bills Josh Allen et les grands noms du tennis Serena Williams et Andy Murray.

