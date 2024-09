Le champion de l’US Open, Jannik Sinner, est un jeune homme pressé. Il a 23 ans, est numéro 1 mondial et a remporté 2 titres du Grand Chelem

NEW YORK — Nouveau Jannik Sinner, champion de l’US Open fait de grands progrès en peu de temps.

Et cela, pense-t-il, est de bon augure pour ce qui va suivre.

À seulement 23 ans, déjà pécheur atteint la première place du classement ATP il y a quelques mois et, dimanche, a remporté le deuxième trophée du Grand Chelem de sa carrière — et de l’année — en battant Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 en finale à Prés de Flushing.

Ajoutez à cela son titre de champion de l’Open d’Australie en janvier, et Sinner devient le premier homme depuis Guillermo Vilas en 1977 à remporter les titres majeurs n°1 et n°2 au cours de la même saison.

« J’ai traversé beaucoup de choses rapidement », a déclaré Sinner, deuxième championne italienne en simple de l’US Open, rejoignant ainsi Flavia Pennetta, championne féminine en 2015. « Je suis encore jeune. Cela me donne confiance dans le fait que je peux encore m’améliorer, car à 23 ans, on n’a pas tout maîtrisé. Mon équipe et moi savons donc que nous devons nous améliorer. »

De quelle manière ? Il a évoqué le match contre Fritz.

« Aujourd’hui, j’ai bien joué depuis l’arrière du terrain. Je me sentais bien là-bas », a déclaré Sinner, qui a été innocenté dans une affaire de dopage la semaine précédant le début du tournoi à New York. « Mais pourrais-je faire mieux ? Oui. Pourrais-je mieux servir ? Absolument. »

Cet aspect de son jeu est considéré comme une faiblesse relative, mais regardez cette statistique : Sinner a remporté 88 % des points lorsque son premier service est entré.

Ce que Sinner, qui mesure 1,93 m, a fait de mieux dimanche, c’est ce qu’il fait mieux que n’importe quel autre joueur de tennis en ce moment : contrôler la ligne de fond, utiliser son instinct et son envergure considérable pour atteindre presque toutes les balles et les frapper avec une force considérable. C’est aussi un retourneur d’élite : Fritz n’avait perdu que neuf des 107 jeux de service en 22 sets avant que Sinner ne le breake trois fois dans le premier set seulement et une demi-douzaine de fois au total.

« Il faut rendre hommage à Jannik. Il a bien retourné le ballon dans certains moments importants et a réussi à récupérer des services que beaucoup de joueurs ne parviennent pas à récupérer », a déclaré Michael Russell, l’entraîneur de Fritz. « Il crée beaucoup de défis uniques, car il est très dangereux des deux côtés, du coup droit et du revers, et il se déplace aussi très bien. »

Fritz, premier Américain à atteindre une finale majeure en simple depuis 15 ans, avait déjà joué contre Sinner à deux reprises, les deux fois à Indian Wells, en Californie, gagnant en 2021 et perdant en 2023. Fritz a déclaré que les plus grands domaines d’amélioration de Sinner sont son mouvement et son service.

« Dans mon esprit, je sais que je ne suis pas parfaite et que je ne le serai jamais, mais nous essayons toujours d’évoluer », a déclaré Sinner. « Ensuite, après ma carrière, je pourrai dire : « OK, j’ai fait tout mon possible pour être à 100 %. »

Lorsque Fritz a essayé d’utiliser ce qu’il a appelé le « Plan B » dimanche, en choisissant de garder les balles en jeu plus souvent, plutôt que de tenter de gagner au début des échanges, a-t-il déclaré, Sinner a réussi à « m’intimider un peu trop ».

Et ce n’est pas comme si Sinner était seulement capable de ces choses sur des courts en dur comme ceux utilisés à Melbourne Park et Flushing Meadows. Il a été demi-finaliste sur terre battue à Roland-Garros et sur gazon à Wimbledon.

La confiance en soi qu’il a acquise à l’Open d’Australie – en battant le décuple champion Novak Djokovic en demi-finale, puis en battant le champion de l’US Open 2021 Daniil Medvedev pour le championnat après avoir été mené deux sets – a également été importante.

Il a qualifié ce titre de « sorte de soulagement » car « on ne sait jamais si on peut gagner un Grand Chelem ou non, mais quand on en gagne un, on sait qu’on le peut ».

L’US Open était différent, a déclaré Sinner, à la fois en raison de la pression accrue et de ce qu’il a appelé les « circonstances d’avant-tournoi ».

Il a estimé qu’il était « assez surprenant » de se retrouver avec une paire de tournois majeurs en 2024, ce qui est une évaluation juste, d’autant plus que Djokovic, 37 ans, 24 fois champion du Grand Chelem, est toujours là, et que Carlos Alcaraz, 21 ans, se révèle être une figure d’élite.

Cette saison pourrait être vue comme un transfert de pouvoir de la génération de Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal — un trio avec 66 trophées du Grand Chelem — vers les Big Two d’Alcaraz et Sinner.

Le jeune duo s’est partagé les quatre plus gros prix du tennis masculin, ce qui en fait le première fois depuis 2002 qu’aucun membre des Big Three n’a remporté au moins un.

« C’est un peu différent, c’est sûr. C’est quelque chose de nouveau, mais c’est aussi agréable à voir », a déclaré Sinner. « C’est agréable de voir de nouveaux champions. C’est agréable de voir de nouvelles rivalités. »

