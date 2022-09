La championne de l’US Open 2022, Iga Swiatek, a été surprise avec l’un de ses desserts préférés dans le trophée majeur après sa superbe victoire en finale. Les organisateurs du Grand Chelem sur terrain dur ont décidé de récompenser le champion nouvellement couronné avec un tiramisu caché à l’intérieur de l’argenterie.

La numéro un mondiale Swiatek a battu la Tunisienne Ons Jabeur 6-2, 7-6 (7-5) samedi pour décrocher son premier titre à l’US Open et un énorme chèque de 2,6 millions de dollars.

Swiatek est devenue la première joueuse polonaise à remporter un titre à l’US Open, son troisième trophée du Grand Chelem, après avoir remporté deux fois l’Open de France. Cependant, en dehors de tous les titres et trophées, ce qui la représentait, c’était de voir son tiramisu préféré à l’intérieur du trophée de l’US Open.

Swiatek a été surpris par le dessert et a déclaré: «Je l’apprécie vraiment. Surtout que je n’avais rien à manger », a déclaré un Swiatek surpris.

#US Open fait un sacré travail avec des touches personnelles aux joueurs. 😋 https://t.co/er5vqkt0FO – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 11 septembre 2022

L’US Open est devenu une tournée mémorable pour la star polonaise, car beaucoup de ses rêves se sont réalisés lorsqu’elle a pris une photo avec la légende américaine Serena Williams, côtoyé la médaillée d’or olympique Lindsey Vonn et a eu la chance de rencontrer le chanteur Seal.

“En fait, après avoir rencontré Seal, je me suis dit : ‘Même si je vais perdre maintenant, j’ai déjà gagné ce tournoi, parce que j’ai pris une photo avec lui. C’est quelque chose qui n’arrivera probablement qu’à New York – oui, parce que c’est New York », a-t-elle déclaré.

Le triple champion du Grand Chelem a été chaleureusement accueilli par la foule bruyante du stade Arthur Ashe. Après l’accueil chaleureux du public, Swiatek a déclaré : “L’énergie qu’ils me donnent, c’est surréaliste.”

Swiatek a également révélé qu’elle avait des doutes quant à la victoire sur le terrain dur, mais après avoir remporté le titre, elle a dit qu’elle était fière et que “le ciel est la limite”.

“Je ne savais pas si j’étais encore au niveau pour gagner un Grand Chelem, en particulier à l’US Open où la surface est si rapide. C’est quelque chose que je ne m’attendais pas à coup sûr. C’est aussi comme une confirmation pour moi que le ciel est la limite. Je suis fier, un peu surpris aussi, juste heureux d’avoir pu faire ça.

Swiatek a également révélé qu’elle souhaitait célébrer sa victoire à la comédie musicale de Broadway et avait l’intention de rechercher la paix après le tournoi fatigant.

