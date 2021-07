Le champion de l’UFC Usman réglera sa rivalité avec son ennemi acharné Covington lors du match revanche de novembre

Une annonce officielle n’a toujours pas été faite, mais le président de l’UFC, Dana White, a révélé lundi la nouvelle du match à ESPN et espère que le match de rancune aura lieu dans l’arène la plus emblématique de New York le 6 novembre.

Kamaru Usman rencontrera Colby Covington dans un match revanche pour le titre des poids welters à l’UFC 268 en novembre, a déclaré Dana White @bokamotoESPNLa date et le lieu ne sont pas encore finalisés, mais l’UFC espère que le combat fera la une du Madison Square Garden. pic.twitter.com/nqVAjgogO4 – ESPN MMA (@espnmma) 26 juillet 2021

L’ancien champion par intérim Covington est le concurrent numéro un de la division des poids welters et s’est fait casser la mâchoire par Usman lors de leur première rencontre à l’UFC 245.

Concluant une amère accumulation où le partisan de Donald Trump a aiguillonné Usman sur des sujets tels que le passé criminel de son père maintenant libéré mais alors incarcéré, le «Nigerian Nightmare» a gagné via un TKO de cinquième ronde.

Affirmant avoir été victime d’un mauvais arbitrage, l’Américain a constamment demandé une revanche et a finalement obtenu son souhait après avoir arrêté l’homme qu’Usman a réussi en tant que dirigeant de la division, Tyron Woodley, en septembre dernier.

Kamaru Usman 🆚 Colby Covington était un combat fantastique qui nous a donné de grands moments à la fois du champion et du concurrent Usman 🆚 Colby 2 sera probablement meilleur avec une vraie histoire derrière. Super content pour ce combat pic.twitter.com/2TGCvUwTk0 -Steve (@SteveK_MMA) 26 juillet 2021

Entre-temps, Usman a réglé une autre rivalité avec un ennemi une fois pour toutes, en éliminant Jorge Masvidal à 261 devant la foule de l’État d’origine du combattant d’origine cubaine en Floride, et avait été accusé d’avoir esquivé Covington.

« Dès que ses couilles arrêtent de rétrécir et qu’il revient sur terre, il peut à nouveau me combattre » a déclaré ‘Chaos’ dans une récente interview.

« Mais le fait est qu’il est hors réseau. Il a probablement son téléphone en mode avion, il refuse tous les appels de l’UFC.

« Il ne veut pas signer le contrat. Il espère juste qu’une invasion extraterrestre se produira où il pourra choisir un autre lavage léger à combattre. »

🇧🇷 @GilbertDurinho veut son coup à @Leon_edwardsmma comme co-événement principal à Usman v Covington 2.Qui avez-vous? pic.twitter.com/SzL96XZUi0 – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 26 juillet 2021

Covington a enfin réalisé son souhait maintenant, semble-t-il, et ailleurs, un autre challenger battu d’Usman, Gilbert Burns, a appelé son autre espoir pour le titre, Leon Edwards, pour ce qui pourrait être considéré comme un éliminateur informel.