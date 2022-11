Le champion de l’UFC détrôné par un superbe TKO tardif

Alex Pereira a mis fin au règne d’Israel Adesanya en tant que roi des poids moyens à l’UFC 281

Alex Pereira a répété l’histoire en arrêtant Israel Adesanya à New York samedi soir, remportant cette fois le championnat des poids moyens du Néo-Zélandais à l’UFC 281.

Les deux combattants s’étaient déjà rencontrés à l’époque du kickboxing, le Brésilien Pereira ayant remporté une paire de victoires sur “The Last Stylebender”.

Le dernier d’entre eux a été un KO spectaculaire à Sao Paulo en 2017, mais Adesanya s’est vanté de n’avoir subi aucun traumatisme psychologique de l’incident tout en se rendant à l’UFC et en devenant son champion des poids moyens trois ans et un mois avant de rencontrer Pereira pour la troisième fois.

Avec Pereira n’ayant organisé que sept combats en MMA après avoir migré de la promotion de kickboxing Glory où il était son tout premier champion simultané à deux poids, une expérience de 19-1 d’Adesanya racontée dans le combat où il faisait sa sixième défense de titre.

Pereira a bien commencé, mais a été secoué à la fin du premier tour par une combinaison habile de son ennemi juré. Au deuxième tour, il s’en est mieux sorti, mais a semblé gazé et découvert au plus haut niveau aux troisième et quatrième tours, beaucoup critiquant l’UFC pour l’avoir accéléré vers un titre tiré sur le dos d’une ancienne rivalité.

Le corner de Pereira deux minutes avant qu’il ne devienne champion UFC 🗣️ #UFC281 pic.twitter.com/BV7gEgBP9n – ESPN MMA (@espnmma) 13 novembre 2022

Un corner dirigé par l’ancien champion des mi-lourds Glover Teixeira “gardé réel” avec Pereira avant le cinquième tour comme il l’a expliqué plus tard.

“J’ai dit:” Dois-je l’assommer? “” Pereira a rappelé. “Glover a dit:” Vous devez l’assommer. J’ai dit: ‘OK, faisons-le.’

Alors que l’action recommençait, Pereira a décroché un coup de pied au nerf péronier de la jambe droite d’Adesanya, ce qui était crucial.

“C’est pourquoi mon jeu de jambes a été compromis,” a déclaré Adesanya. “C’était juste ma jambe. Ma jambe a lâché. Bravo à lui. Il a investi dans ces [calf kicks] bien.”

Pereira a ensuite lancé un barrage de coups de poing qui a blessé Adesanya contre la cage. Après qu’Adesanya ait à peine levé les yeux et se soit défendu, l’arbitre Marc Goddard est intervenu pour arrêter l’action.

Pereira l’avait mis KO debout. Surpris, Izzy n’est pas tombé, honnêtement. #UFC281 pic.twitter.com/CTDzhx1uDg — Dee Black (@deeblackmma2) 13 novembre 2022

“Tant d’années de travail acharné et de dévouement, et me voici, champion du monde”, dit Pereira.

“C’est une autre belle histoire pour lui, mais ce n’est pas fini” Adesanya a juré. “C’est toujours la guerre.” “F—ing crazy, n’est-ce pas?” Adesanya a ajouté. “Semblable à la dernière fois – même histoire.”

Avec une revanche probable pour les deux hommes, le président Dana White a salué “un grand champion pour nous”.

“Il aime se battre tout le temps” White a dit d’Adesanya. « Il ne dit pas non. Il combattra n’importe qui. Ce sont des gars amusants à avoir. Et c’est quelqu’un de bien. »