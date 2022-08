Le champion de l’UFC détrôné par un superbe coup de pied KO tardif (VIDEO)

Kamaru Usman a été éliminé par Leon Edwards samedi

Leon Edwards a été couronné champion poids welter de l’UFC à Salt Lake City samedi en éliminant le grand Kamaru Usman livre pour livre avec seulement 54 secondes à perdre dans leur combat principal à l’UFC 278.

Edwards cherchait non seulement à devenir le dirigeant de la division des 170 livres en battant le «Nigerian Nightmare», mais également à venger une défaite de 2015 contre Usman plus tôt dans sa carrière.

Bien qu’il ait commencé fort au premier tour, le Britannique d’origine jamaïcaine a lâché le pied et semblait être sur le point de subir une autre défaite par décision unanime contre son ennemi largement considéré comme le meilleur combattant du MMA et faisant sa sixième défense de titre.

Assis sur le tabouret avant le cinquième et dernier tour, Edwards semblait être dans son propre monde regardant dans le vide alors que son coin lui criait de “Arrêtez de vous sentir désolé” pour lui-même, accélérer le tempo et sortir quelque chose du sac en passant à l’attaque.

Le coin de Leon Edwards 😳 pic.twitter.com/mKEIaS9eUa – Réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 21 août 2022

En fin de compte, cependant, «Rocky» était allumé depuis le début. Avec seulement 56 secondes à perdre, il a amené Usman à défendre un coup de poing gaucher qui a ensuite fait pencher Usman vers la droite.

Là pour le rencontrer était le pied gauche d’Edwards, qui a immédiatement assommé Usman au contact et a envoyé plus de 18 000 fans présents en délire.

“Tir dans la tête ! Mort !” a menacé Edwards à la caméra, avant de se faire lever la main par l’arbitre Herb Dean.

L’équipe de diffusion de l’UFC 278 annule le combat de Leon Edwards contre Kamaru Usman comme une “victoire morale” Puis Leon Edwards assomme le champion 😤😤😤 pic.twitter.com/pv6UX9tPfD – Rob Lopez (@r0bato) 21 août 2022

“C’est plus pour les gens qui ont grandi là où j’ai grandi”, Edwards a également déclaré dans l’octogone lorsqu’il a été interviewé par Joe Rogan.

“Je le sais. Je l’ai ressenti. J’ai ressenti la pression. J’ai ressenti le doute. J’ai senti les gens dire que cela ne pouvait pas être fait.

“Je suis né sans rien” il a ajouté d’une enfance difficile à Kingston, où il a été élevé dans une chambre “cabanon en bois” avant de déménager en Angleterre à l’âge de neuf ans.

« Regarde-moi maintenant ! Regarde-moi maintenant ! Edwards a exigé, tout en affirmant qu’il y a “pas de livre pour livre” combattant.

“Je suis né en Jamaïque sans rien. J’ai vécu dans un hangar en bois. … REGARDEZ-MOI MAINTENANT!” Leon Edwards a partagé certaines des choses qu’il a dû surmonter pour arriver à ce moment 👏 #UFC278 pic.twitter.com/dLEitSNZp3 – ESPN (@espn) 21 août 2022

Réfléchissant au drame lors de sa conférence de presse post-événement, le président de l’UFC, Dana White, qui a confirmé qu’un match revanche pour terminer leur trilogie est le prochain pour les deux combattants, a déclaré : “C’est à quel point le sport est fou.”

“C’est ce qui fait de ce sport le plus grand sport au monde. Vous pouvez vous asseoir pendant quatre rounds et quatre minutes et cela peut arriver dans un combat. Tout est possible dans ce sport.”

“Vous pensez à tout ce qui était en jeu pour Usman ce soir,” Blanc continua. “Usman s’est battu avec une confiance absolue et totale toute la nuit. Il a mené le combat parfait.”

Edwards a concédé plus tard que même s’il avait mis “une de mes pires performances”, “c’est comme ça”.

“J’ai eu une finition propre. … Même lors de ma pire nuit, j’ai battu le meilleur livre pour livre”, il s’est vanté.

De la part d’Usman, il n’y avait pas non plus de rancune.

“Les champions foutent parfois… mais nous rebondissons et venons avec vengeance !!” il tweetéen ajoutant plus tard : “Putain j’adore ce sport !!! Il se passe des choses mais… Alhamdulillah on bouge !!” tout en félicitant Edwards et en le marquant.

Avec White vantant le stade de Wembley en Angleterre comme lieu potentiel, il reste maintenant à voir quand Edwards – Usman III aura lieu.