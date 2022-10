Le champion de la culture de la citrouille remporte la pesée de BC Giant Pumpkin – Kelowna Capital News

Joanne et Trevor Halliday de Maple Ridge ont terminé deuxième et troisième au Giant Pumpkin Weigh-Off à Langley’s Krause Berry Farm le samedi 8 octobre. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Andrea Dixon est venue de Mill Bay pour participer au Giant Pumpkin Weigh-Off à Langley’s Krause Berry Farm le samedi 8 octobre. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) La ferme Krause Berry à Langley a accueilli la pesée des citrouilles géantes le samedi 8 octobre. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Dave Chan de Richmond (à gauche) a remporté le Giant Pumpkin Weigh-Off le samedi 8 octobre avec ce monstre de 1 676 livres. Le détenteur du record de retour de la Colombie-Britannique espérait battre 2 000 livres. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Seul Dave Chan pouvait considérer une citrouille de 1 676 livres comme insuffisamment gigantesque.

C’était plus que suffisant pour gagner le BC Giant Pumpkin Weigh-Off à la ferme Krause Berry d’Aldergrove le samedi 8 octobre, et tandis que Chan, le champion en titre et détenteur du record de la Colombie-Britannique, était satisfait de la victoire, il a dit qu’il avait été visant à améliorer sa marque précédente de 1 911 livres (la plus importante jamais vue en Colombie-Britannique) en brisant 2 000.

“Plus tôt cette année, nous avons eu du mauvais temps et je pense que c’est là que j’ai perdu du poids”, a déclaré le résident de Richmond au Langley Advance Times après sa victoire, sa femme, Janet Love, à ses côtés.

Quel est son secret pour produire des citrouilles record ?

“Mon secret est l’huile de coude, la sueur, le temps, plus de temps et la patience de votre femme”, a répondu Chan en souriant.

Chan a déclaré qu’il avait peut-être encore une chance de franchir la barre des 2 000.

“Nous avons encore une chance à domicile”, a-t-il déclaré.

“Il y a une autre citrouille, qui va être pesée la semaine prochaine.”

Chan s’est intéressé pour la première fois à l’art de faire pousser de très grosses citrouilles il y a environ 40 ans, lorsqu’il a vu un homme qui avait fait pousser une citrouille géante dans le Tonight Show avec Johnny Carson.

L’homme a mentionné que la graine de son gagnant était venue d’un Canadien, un homme de la Nouvelle-Écosse nommé Howard Dill.

Chan a tenté sa chance et a envoyé une lettre adressée à « Howard Dill, Nouvelle-Écosse ».

Une semaine plus tard, une lettre de Dill est arrivée avec des graines.

L’aneth, bien connu pour la culture de variétés de citrouilles géantes, a été appelé le « roi de la citrouille » et le « père de toutes les citrouilles ».

Trevor Halliday et sa femme Joanne, de Maple Ridge, avaient les citrouilles de deuxième et troisième places, pesant plus de 2800 livres combinées.

Trevor a dit que sa citrouille était une entrée tardive, plantée après celle de Joanne.

“Nous avons appelé cela le cheval noir, parce que nous pensions qu’il se rattraperait”, se souvient Trevor.

C’était la première compétition de Joanne.

L’organisateur de l’événement, Jeff Pelletier, a été encouragé par le nombre de novices qui y ont participé.

Parmi les 13 participants, il y avait « beaucoup de nouveaux producteurs », a noté Pelletier. « Nous en avions quatre, qui [all] a cassé 1 000 livres.

Plus de photos de la journée peuvent être consultées en ligne sur la page Facebook de Langley Advance Times.

