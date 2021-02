BRACKLEY, Angleterre: Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton restera avec Mercedes pour une neuvième saison après avoir signé un contrat d’un an, a annoncé l’équipe lundi.

Depuis qu’il a rejoint Mercedes pour la saison 2013, Hamilton a remporté six titres de champion du monde le faisant passer au niveau de Michael Schumacher sur un record de sept pour sa carrière.

Notre équipe a réalisé des choses incroyables ensemble et nous sommes impatients de continuer à tirer parti de notre succès, tout en cherchant continuellement à nous améliorer, sur et hors piste, a déclaré Hamilton, qui a remporté 74 courses avec Mercedes.

Dans le cadre de son nouvel accord, Mercedes et Hamilton ont créé une fondation caritative dans le but de soutenir une plus grande diversité et une plus grande inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile, a déclaré l’équipe.

Je suis reconnaissant à Mercedes d’avoir été extrêmement favorable à mon appel pour résoudre ce problème, a déclaré Hamilton.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les deux parties avaient pris le temps de s’entendre sur un nouvel accord en raison des effets de la pandémie.

Nous avons toujours été alignés avec Lewis sur le fait que nous continuerions », a déclaré Wolff, mais l’année très inhabituelle que nous avons eue en 2020 a pris du temps pour terminer le processus.

L’histoire de Mercedes et de Lewis, a ajouté Wolff, «s’est inscrite dans les livres d’histoire de notre sport au cours des huit dernières saisons, et nous avons soif de compétitionner et d’y ajouter d’autres chapitres.

La saison de F1 2021 commence à Bahreïn le mois prochain.

