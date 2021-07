Le champion de boxe Klitschko soutient l’Ukraine contre l’Angleterre

Le champion de boxe UKRANIEN Vitali Klitschko estime que l’équipe de foot de son pays peut donner du punch, mais a admis: « L’Angleterre est l’une des meilleures équipes du monde. »

Le poids lourd percutant devenu politicien adoré s’est entretenu avec The Sun avant le grand affrontement en quart de finale de son pays contre les Three Lions aujourd’hui.

Klitschko, aujourd’hui maire de la capitale ukrainienne Kiev, soutient ses hommes pour remonter le moral de la nation avec une victoire sur l’Angleterre au milieu d’une guerre sanglante avec la Russie et d’une crise de covid.

Vitali Klitschko revêt fièrement les couleurs de sa nation alors qu’il s’asseyait avec The Sun

Vitali est réélu maire de Kiev en 2020, soutenu par le frère champion de boxe Wladimir

Portant fièrement son maillot bleu et jaune de l’équipe nationale, l’icône légendaire de la boxe a insisté hier soir : « Nous sommes dangereux à cause de notre imprévisibilité.

« Personne ne s’imaginait que nous allions nous qualifier pour les quarts de finale – pour la première fois de notre histoire

« C’est pourquoi le potentiel de notre équipe peut surprendre nos concurrents.

«Et aujourd’hui, tous les Ukrainiens, même ceux qui ne sont pas très férus de football, suivent de près le match contre Gareth Southgate et ses hommes.

RAPPELEZ-VOUS ? … Vitali Klitschko en décroche un sur Dereck Chisora ​​en 2012

« Les victoires dans le sport sont essentielles pour tout pays et particulièrement vitales pour l’Ukraine maintenant, alors que nous poursuivons notre combat pour notre intégrité territoriale et notre indépendance. »

Klitschko, maintenant âgé de 49 ans, s’est fait un nom aux côtés du célèbre frère Wladimir en devenant un multiple champion du monde de boxe au cours d’une brillante carrière professionnelle de 17 ans.

Son incroyable record compte 47 combats, 45 victoires et seulement deux défaites.

Malgré une longue histoire de succès derrière lui, Klitschko est resté réticent à donner des conseils à l’équipe ukrainienne ou au gaffer Andriy Shevchenko avant le grand match.

JUSTE CHAMPION … Vitali Klitschko a la main levée pour la victoire sous le regard de Dereck Chisora

Il a déclaré: «Vous savez, donner des conseils pendant que vous regardez le match dans les gradins ou assis devant la télévision est la chose la plus simple.

«Seuls ceux qui sont déjà entrés sur le terrain et se sont battus pour une victoire à fond savent quoi faire.

« Andriy Shevchenko, l’entraîneur de notre équipe comprend parfaitement de telles choses, et je suis certain qu’il donne tous les conseils dont ils ont besoin.

« Mais en toute honnêteté, le match de samedi sera le plus difficile et le plus difficile pour notre équipe nationale.

« L’Angleterre est l’une des meilleures équipes d’Europe et du monde. »

Klitschko estime que Raheem Sterling et Harry Kane, hommes dangereux de l’Angleterre, sont les joueurs vedettes des Trois Lions – et admet que son équipe devra se montrer aussi solide qu’il l’était sur le ring.

Mais il a ajouté : « Ce sera un combat difficile mais je ne peux pas le comparer à la boxe car il n’y a qu’une seule personne qui monte sur le ring de chaque côté. Une victoire ou une défaite repose uniquement sur lui.

« Demain, le succès de l’équipe de football dépend de chaque joueur et de ses performances harmonieuses et synergiques sur le terrain en équipe.

« Je les soutiens jusqu’au bout et j’espère un jeu divertissant et juste que nous pourrons tous apprécier. »