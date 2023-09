Le champion d’Asie, Jinson Johnson, réalise le meilleur temps de la saison avant les Jeux asiatiques de Hangzhou

Le champion des Jeux asiatiques, Jinson Johnson, a réalisé le meilleur temps de la saison en remportant la course du 1 500 m tandis que Kishore Kumar Jena a facilement pris la première place dans l’épreuve du lancer du javelot lors du Grand Prix d’Inde 5 dimanche.

Johnson, 32 ans, qui défendra sa médaille d’or aux Jeux asiatiques à Hangzhou, a enregistré son meilleur temps de la saison en 3 minutes 39,32 secondes pour remporter la course de 1 500 m sur la nouvelle piste de 400 m à huit couloirs du complexe sportif du secteur 7.

« La piste était rapide. Le temps était bon. Je n’ai pas laissé cette opportunité m’échapper. J’ai attaqué fort dans le dernier tour pour descendre en dessous de 3:40 secondes », a déclaré John Son après la course.

Johnson et Ajay Kumar Saroj, qui n’ont pas participé à l’IGP, représenteront l’Inde aux Jeux asiatiques de Hangzhou à partir du 23 septembre. La compétition d’athlétisme débutera le 29 septembre.

Le record personnel de Johnson de 3: 35,24 s, un record national, a été enregistré en 2019 à Berlin.

L’athlète olympique de Rio 2016 s’est dit heureux d’avoir retrouvé sa forme perdue.

« La bonne performance de dimanche a encore renforcé ma confiance », a-t-il déclaré.

Le détenteur du record national Amlan Borgohain (10,57 secondes) de l’Assam a été battu par Harjit Singh (10,55 secondes) du Pendjab au 100 m.

Le lanceur de javelot Odisha, qui a terminé cinquième aux Championnats du monde le mois dernier, a pris la première place avec un effort de 82,53 m tandis que Vikas Yadav, de l’Uttar Pradesh, a terminé deuxième avec 72,88 m.

Dimanche s’est également avéré être une bonne journée pour le coureur vedette du 400 m de Delhi, Amoj Jacob, dont le temps gagnant était de 45,92 secondes.

Jacob faisait partie du quatuor indien de relais 4×400 m qui a battu le record d’Asie aux Championnats du monde le mois dernier.

La course féminine du 400 m a été dominée par R Vithya Ramraj du Tamil Nadu, qui a réalisé un temps de 52,40 secondes, un record personnel.

«J’étais mentalement prêt à gagner la course. Je suis heureux d’avoir atteint mon objectif », a déclaré Vithaya.

L’épreuve féminine du 400 m a vu pas moins de 10 athlètes, dont six, enregistrer un temps inférieur à 54 secondes.

La championne asiatique du 100 m haies, Jyothi Yarraji, a également testé pour la première fois sa vitesse et son endurance sur 400 m. Elle a réussi un temps de 53,91 secondes pour terminer sixième de son groupe. La course de 400 m s’est déroulée en cinq groupes et il n’y a pas eu de finale.

« La course a été mentalement éprouvante pour moi », a déclaré Jyothi à propos de son expérience.

Résultats:

Femmes : 100 m : Srabani Nanda (Odisha) 11,77 s, Nithya Gandhe (Telangana) 11,85 s, Daneshwari AT (Karnataka) 11,94 s.

400 m : R Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 52,40 s, Subha Venkatesan (Tamil Nadu) 52,57 s, Prachi (UP) 53,01 s.

Lancer du poids : Abha Khatua (Maharashtra) 18,02 m, Kiran Baliyan (UP) 17,92 m, Manpreet Kaur (Haryana) 16,03 m.

Hommes : 100 m : Harjit Singh (Punjab) 10,55 s, Amlan Borgohain (Assam) 10,57 s, Siva Kumar B (Tamil Nadu) 10,61 s.

400 m : Amoj Jacob (Delhi) 45,92 secondes, Noah Nirmal Tom (Kerala) 46,55 secondes, Nihal Joel (Karnataka) 46,76 secondes.

1500 m : Jinson Johnson (Kerala) 3 : 39,32 s, Rahul (Delhi) 3 : 39,83 s, Abhinandh Sundaresan (Kerala) 3 : 44,36 s.

5000 m : Abhishek Pal (UP) 14 : 24,32, Anuj Mathur (Delhi) 14 : 26,32 secondes, Ravi Kumar (Delhi) 14 : 37,75 secondes.

Saut en hauteur : Jesse Sandesh (Karnataka) 2,11 m, Swadhian Kumar Majhi (Odisha) 2,06 m, Nikhil Das (Odisha) 1,95 m.

Lancer du javelot : Kishore Kumar Jena (Odisha) 82,53 m, Vikas Yadav (UP) 72,88 m, Harish Kumar (Rajasthan) 71,78 m.

