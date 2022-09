Le champion Bron Breakker et Tyler Bate repoussent Joe et Mark Coffey

Le méga événement NXT Worlds Collide du 4 septembre a marqué la fin de NXT UK, inaugurant une nouvelle ère de WWE NXT 2.0. Les superstars de NXT, Bron Breakker et Mandy Rose ont unifié l’or, tandis que Pretty Deadly a stupéfié Diamond Mine pour devenir les champions incontestés de l’équipe NXT.

Cela a laissé l’épisode du 6 septembre de NXT comme une opportunité de recoller les morceaux, et plusieurs matchs devaient avoir lieu.

Ricochet a défié Trick Williams, qui était responsable du coût de son combat Worlds Collide contre Carmelo Hayes. Toxic Attraction a fait obstacle à une autre équipe en lice pour les championnats par équipe féminins NXT, et ils en ont payé le prix dans une bataille contre Nikki ASH et Doudrop.

Axiom et Nathan Frazer ont commencé une série Best-of-3 pour déterminer le combattant supérieur parmi eux. JD McDonagh a été défié par Wes Lee. Dans un défi à Meiko Satomura, Roxanne Perez a obtenu l’un de ses matchs de rêve.

Jetons un coup d’œil à l’épisode bourré d’action de WWE NXT Tuesday Night :

Match par équipe : Nikki ASH et Doudrop contre Toxic Attraction

Le premier match de la soirée a vu une féroce bataille par équipe entre Toxic Attraction et Nikki ASH et Doudrop. Gigi Dolin et Jacy Jayne ont conçu une stratégie pour isoler Nikki. Ils ont plutôt bien réussi leur plan mais ont dû faire face à la colère de la partenaire de Nikki lorsqu’elle a été taguée. Doudrop s’est déchaîné sur eux avant de battre Dolin avec un crossbody bas, pour assurer une victoire facile.

Match 1 contre 1 : JD McDonagh contre Wes Lee

Wes Lee a testé JD McDonagh plus qu’il ne l’imaginait, mais The Irish Ace était assez bon et a contré les mouvements vicieux de Lee. Après une rencontre exténuante, McDonagh l’a écrasé dans le coin puis l’a frappé avec le Devil Inside pour assurer la victoire dans la nuit.

Match 1 contre 1 : Roxanne Perez contre Meiko Satomura

Roxanne Perez a posé un défi précoce à Meiko Satomura avec son assaut rapide et énergique. Cependant, Perez était déconcerté à chaque fois que The Final Boss envoyait un coup de pied tonitruant. Bien que le dynamisme de Perez ait été assez appréciable, un Satomura chevronné a envoyé la star à venir avec le Scorpio Rising et a obtenu une épingle facile sur Perez.

Match 1v1 : Ricochet contre Trick Williams

Ricochet avait l’intention de punir Trick Williams pour ses nombreuses interférences lors du match pour le titre nord-américain de Ricochet à Worlds Collide, sous les yeux de Carmelo Hayes depuis la table des commentaires. Malgré la disparité de taille, The One and Only a immédiatement réduit Williams à la taille avec un genou pop-up et une glissade de baseball tout en regardant Hayes vers le bas. Il a écrasé Trick avec le Recoil et une presse étoile filante pour remporter une victoire catégorique.

Match 1 contre 1 : Nathan Frazer contre Axiom

Axiom et Nathan Frazer ont commencé leur meilleure des trois séries de manière splendide. Les deux Superstars de haut vol se sont contrées et inversées dans un match extrêmement rapide. L’action intense s’est terminée lorsque Frazer a cintré sa propre tentative de soumission du crabe de Boston, mais Axiom a tendu la main pour saisir la corde du bas, forçant Frazer à relâcher la prise. Axiom a ensuite scellé le match avec un lariat de jambe de course féroce directement sur le visage de Frazer.

Main Event : Bron Breakker et Tyler Bate contre Joe et Mark Coffey

Tyler Bate a égalisé les chances avec son partenaire Bron Breakker après la frappe initiale de Gallus alors que les deux anciens rivaux affrontaient Joe et Mark Coffey. Joe a repoussé deux plaqués à l’épaule de Breakker, mais n’a pas pu tenir un troisième alors que le champion NXT l’a écrasé avant de marquer à Bate.

Wolfgang a essayé d’intervenir une fois de plus, mais Bate l’a saisi avec sa main droite tandis que Breakker a lancé Joe hors de ses chaussures. Bate a ensuite laissé tomber Mark avec une corde à linge et un Tyler Driver 97 pour assurer la victoire de son équipe.

JD McDonagh s’est glissé sur le ring alors que Bate et Breakker célébraient, assommant Breakker avec un genou à l’arrière de la tête avant de frapper Bate avec un “Devil Inside”.

