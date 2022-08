Le champion brésilien de Jiu-Jitsu Leandro Lo tué par balle : avocat de la famille

Le grand champion de jiu-jitsu brésilien Leandro Lo, huit fois champion du monde, a été tué par balle dimanche dans un club de Sao Paulo, a déclaré l’avocat de sa famille.

Un policier qui n’était pas en service a été arrêté pour avoir tiré sur le champion d’arts martiaux de 33 ans, après s’être rendu aux autorités, ont rapporté les médias locaux.

Lo était sorti avec des amis pour un concert au Clube Siria, un club sportif et social de la plus grande ville du Brésil, lorsque l’agresseur s’est approché de leur table et a commencé à faire des gestes menaçants avec une bouteille, a déclaré l’avocate Iva Siqueira Junior.

Lo, qui a remporté les titres mondiaux de la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien (IBJJF) dans cinq catégories de poids différentes de 2012 à 2022 – un record absolu – a cloué l’homme au sol “pour arrêter la situation et éviter une bagarre”, a déclaré Siqueira. .

Il a dit que les amis de Lo ont alors aidé les deux hommes à se relever et ont exhorté l’agresseur à se calmer et à partir.

“A ce moment précis, le gars se serait retourné, aurait sorti une arme et tiré sur Leandro dans la tête”, a déclaré Siqueira à l’AFP.

Le champion de jiu-jitsu a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais a été déclaré en état de mort cérébrale, a-t-il déclaré.

Un tribunal de Sao Paulo a ordonné la détention du suspect de 30 ans pendant 30 jours dans l’attente d’une enquête plus approfondie, a rapporté le journal Folha de Sao Paulo.

Il y a eu une vague de condoléances de la part des fans de jiu-jitsu sur les réseaux sociaux.

Le mot légende est beaucoup trop utilisé dans les sports, mais il ne peut pas être assez utilisé lorsqu'il s'agit de votre nom dans le Jiu Jitsu || Leandro Lo, Mon cœur et mes prières à ta famille mon frère. Reste tranquille mon ami

Le site spécialisé BJJ Heroes a qualifié Lo de “l’un des meilleurs grapplers livre pour livre à avoir jamais honoré un tapis”.

Avec ses racines dans le judo japonais, le jiu-jitsu brésilien s’est développé dans ce pays d’Amérique du Sud au début du XXe siècle et est l’un des sports de plein contact les plus populaires, occupant une place importante dans les compétitions d’arts martiaux mixtes (MMA).

