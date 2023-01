Le champignon «zombie» de The Last of Us, expliqué

Les émissions et les films les plus effrayants sont souvent ceux qui sont ancrés dans la réalité – sur les tueurs en série psychopathes, les invasions de domicile tard dans la nuit et les poupées robots IA. Les apocalypses zombies ne comptent généralement pas.

Mais une nouvelle émission sur HBO, intitulée Le dernier de tois, présente un cas convaincant qu’il existe peut-être une chose telle qu’un zombie réaliste. Ou réaliste. Et c’est définitivement effrayant.

La prémisse de l’émission, qui est basée sur le jeu vidéo populaire du même nom, n’est pas si différente de votre histoire d’horreur post-apocalyptique typique : les villes américaines s’effondrent, il y a des humains enragés partout et un homme viril doit protéger une jeune fille alors qu’elle voyage à travers le pays.

Les zombies, cependant, sont vraiment inspirés. Plus précisément, ils sont inspirés par la nature – par de vrais zombies qui vivent sur Terre.

Dans l’émission, qui a été créée dimanche dernier, ce n’est pas un virus qui transforme les gens en automates sans cervelle, mais une sorte de champignon appelé Cordyceps. Le champignon s’empare de leur esprit et de leur corps et leur donne envie de propager le champignon aux personnes non infectées.

Ce champignon est réel.

Dans les forêts tropicales, subtropicales et même tempérées du monde entier, il existe de nombreuses espèces de champignons des genres Cordyceps et Ophiocordyceps (ces champignons étaient autrefois appelés uniquement Cordyceps) qui infectent les insectes comme les fourmis et d’autres invertébrés. Et ils les transforment essentiellement en zombies. Les champignons prennent le contrôle de leur esprit et de leur corps, les obligeant à se comporter de manière à propager des spores à d’autres de leur espèce.

Les champignons ont été popularisés en 2016 par l’émission Planète Terre, qui a capturé un Ophiocordyceps parasitant une fourmi balle. Et c’est en fait le clip ci-dessous – dans lequel le champignon fait grimper la fourmi sur une branche, avant de la tuer et de faire germer un champignon produisant des spores de la tête de la fourmi – qui a inspiré le créateur du jeu, Neil Druckmann.

Ainsi, le champignon est réel et il peut transformer les insectes en zombies. C’est assez génial. Mais est-ce une menace pour nous ?

Un fait réconfortant est que les gens mangent du Cordyceps depuis des siècles sans devenir enragés. C’est une médecine traditionnelle chinoise, utilisée pour traiter les maladies rénales et d’autres affections. Même les marques de bien-être le commercialisent désormais.

Mais pour être sûr – parce qu’on ne peut vraiment pas être assez sûr, n’est-ce pas ? — J’ai contacté Charissa de Bekker, une mycologue qui fait des recherches sur les Ophiocordyceps. Professeur de biologie à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, de Bekker n’a pas vu l’émission mais connaît bien le jeu. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Pour être clair, le champignon dans le spectacle Le dernier d’entre nous est réel, non?

Oui. Les champignons Cordyceps et Ophiocordyceps sont réels et infectent les insectes dans la nature. Il existe de nombreuses espèces différentes.

De nombreuses!? Combien de?

Les chercheurs ont décrit au moins 30 espèces d’Ophiocordyceps qui parasitent les fourmis, mais nous savons qu’il y en a beaucoup plus, car chaque espèce de fourmi infectée a sa propre espèce d’Ophiocordyceps spécialisée.

Il existe également des champignons Ophiocordyceps et Cordyceps qui infectent d’autres insectes comme les guêpes et les mouches. Nous voyons également cela aller au-delà des insectes aux arthropodes comme les araignées. Ensuite, il y a tout un autre groupe de champignons, dans l’ordre des Entomophthorales, qui fait aussi de la manipulation – et ces espèces ne ressemblent en rien à des Ophiocordyceps.

La manipulation a évolué plusieurs fois à travers le royaume des champignons. La biodiversité de ces champignons est probablement très élevée, nous ne les avons tout simplement pas encore tous découverts.

Comment ces champignons manipulent-ils leurs hôtes dans la nature ?

Ce que nous voyons, en particulier avec les fourmis, c’est qu’elles ramassent des spores [which are kind of like seeds for fungus] quand ils sortent chercher de la nourriture. La spore infecte la fourmi et les cellules fongiques commencent à se développer à l’intérieur de son corps.

Au début, cette fourmi pourrait agir normalement. Mais finalement, il cesse de participer aux efforts de recherche de nourriture de la colonie. Il ne communique plus bien avec ses compagnons de nid.

Et puis cette fourmi commence à devenir hyperactive et n’a plus les mêmes rythmes quotidiens que les autres fourmis. La plupart des fourmis charpentières, par exemple, se nourrissent pendant la nuit, mais la fourmi infectée devient essentiellement active tout le temps.

À un moment donné, la fourmi infectée s’éloigne de la colonie pour trouver un endroit dans la forêt pour grimper et mordre [down on the twig or vine]. C’est là que le champignon commencera rapidement à tout consommer à l’intérieur, ce qui tuera l’hôte. Le champignon utilise cette énergie pour faire germer un stock avec un corps fructifère – le champignon, si vous voulez – qui a des spores qui s’envoleront et infecteront plus de fourmis.

En grimpant plus haut dans la forêt, la fourmi aide essentiellement le champignon à répandre ses spores. L’endroit spécifique qu’il choisit de grimper peut en fait aider au développement du champignon.

Tout ce processus peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Ce que vous voyez souvent dans les films de zombies, ou Le dernier d’entre nous, les choses se passent beaucoup plus vite. Dans la nature, les choses prennent du temps.

Les Ophiocordyceps contrôlent-ils réellement l’esprit des fourmis ?

Nous pensons que ce champignon sécrète certains produits chimiques qui peuvent se lier ou interagir avec des récepteurs ou d’autres types de protéines qui sont liés au système nerveux, et donnent normalement lieu à différents comportements. Par exemple, il pourrait s’agir de récepteurs qui se lient normalement à la dopamine ou à la sérotonine, qui pourraient alors déclencher un certain type de comportement. Nous sommes encore en train d’essayer de comprendre cela.

Nous pensons certainement que c’est plus que ce champignon qui ronge certains tissus cérébraux parce que le comportement est si spécifique.

Appelez-vous ces hôtes infectés des « zombies » ? Est-ce scientifiquement exact ?

Si vous le comparez un à un avec des zombies de la culture pop, ce n’est pas tout à fait exact. Ces insectes sont très vivants, alors que dans les films de fiction, les zombies sont souvent des morts-vivants. Ces fourmis infectées par Ophiocordyceps ne sont pas mortes et se promènent.

Ce qui rend les hôtes réels similaires aux zombies fictifs, c’est qu’ils se comportent de manière à profiter au parasite, pas à l’hôte.

Y a-t-il une raison de croire qu’un champignon comme celui-ci pourrait infecter un corps humain et nous transformer en zombies ?

La réponse très courte est : Non.

Tout dans le corps humain est si différent des insectes que ces champignons infectent normalement, y compris notre physiologie, nos tissus nerveux et notre température corporelle. Même si les champignons ont pu provoquer une petite infection, la machinerie nécessaire au champignon pour effectuer une manipulation aussi précise n’est tout simplement pas là.

Ces champignons ont développé des stratégies pour manipuler des insectes hôtes spécifiques pendant des millions et des millions d’années. Ce ne sont pas des généralistes. Chaque espèce ne sait comment gérer qu’un seul insecte en particulier.

Nous ne voyons pas les spécialistes des champignons sauter d’une espèce de fourmi à une autre, encore moins d’une espèce de fourmi à un autre insecte. Se propager de la fourmi à l’humain est un si grand saut.

Dans l’émission, un épidémiologiste fictif suggère que le changement climatique pourrait rendre les champignons nuisibles plus tolérants aux températures plus chaudes. En conséquence, ils pouvaient plus facilement sauter sur les humains à sang chaud. Est-ce un réel souci ?

C’est en fait une réelle préoccupation des mycologues médicaux [about harmful fungi like Candida auris, not Cordyceps]même si ce n’est pas mon domaine d’expertise.

La plupart des infections fongiques sont des infections cutanées – ou si, par exemple, vous êtes un patient immunodéprimé, certaines spores normalement bénignes peuvent se déposer dans vos poumons et causer un problème. Mais la plupart des champignons ne poussent pas à la température de notre corps. La plupart d’entre eux préfèrent en fait des températures plus basses.

Certaines expériences montrent que les champignons pourraient peut-être s’adapter à des températures plus élevées, car ils s’adaptent à un monde qui se réchauffe. Vous pouvez imaginer que si leur température optimale se rapproche de notre température corporelle, les infections fongiques pourraient devenir plus problématiques.

Dans l’émission, le champignon se propage par les piqûres, pas par les spores. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionnerait si ces zombies infectés par des champignons étaient réels, n’est-ce pas ?

Si vous jouez au jeu, vous verrez que les spores jouent un rôle dans la propagation de l’infection. Mais non, le champignon ne se propagerait pas en mordant. Généralement, à travers le règne fongique, le passage d’un endroit à un autre, ou d’un hôte à un autre, se fait par les spores.

Je suis un grand fan de champignons. Ils décomposent les plantes, ils peuvent être psychédéliques. Ils sont aussi délicieux. Est-il injuste que Cordyceps soit le méchant de la série ?

C’est formidable que, enfin, les champignons soient à la mode et se produisent. J’espère que l’émission suscitera un certain intérêt pour les champignons en général, car ce sont des organismes incroyablement fascinants. Ils sont plus importants que les gens ne le pensent.

Ils sont vraiment les méchants de la série, et c’est généralement ainsi que nous voyons les parasites, car ils nous rendent malades. Mais dans la nature, ils sont en fait super importants et tout aussi importants que tous les autres organismes.

Ils contrôlent tout. Si les fourmis, par exemple, n’étaient pas harcelées par certains parasites – pas seulement les Ophiocordyceps mais tout ce qui les rend malades – alors leur nombre pourrait devenir incontrôlable. Vous pourriez avoir une surpopulation de certaines espèces. Éliminer un parasite comme ce champignon pourrait être comme éliminer un prédateur de l’écosystème, et cela pourrait entraîner un déclin de la biodiversité.

J’ai un peu peur de demander, mais quelle est la fréquence des champignons, en général ?

Pas pour vous effrayer, mais dans chaque bouffée d’air que vous prenez, il y aura des spores fongiques. La plupart d’entre eux ne nous sont pas nocifs – la plupart des spores que vous inhalez en ce moment sont bénignes ou des champignons qui ne savent pas comment traiter notre corps, vous ne les remarquerez donc même jamais. Mais ils sont partout.