Le champ présidentiel républicain de 2024 ne cesse de croître. Alors pourquoi n’y a-t-il pas plus de femmes ?

Alors que les républicains continuent de sauter dans la course à la présidence de 2024, un groupe démographique semble particulièrement absent : les femmes.

Plus d’une douzaine de candidats sont à la recherche de l’investiture, dont plusieurs long shots qui ont annoncé leur candidature ces dernières semaines, dans ce qui est le domaine présidentiel le plus diversifié du parti. Pourtant, Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU et gouverneure de Caroline du Sud, est la seule femme du groupe.

L’Amérique n’a jamais eu de femme commandant en chef et les républicains se sont historiquement moins concentrés sur l’élection de candidates en général que le Parti démocrate. Et bien que les femmes représentent plus de 50 % de la population, elles sont sous-représentées dans les fonctions publiques, que ce soit dans les mairies, les assemblées législatives des États ou à Washington.

Ces dernières années, plusieurs organisations ont aidé les femmes à remporter les élections en plus grand nombre et à capturer les courses au même rythme que les hommes. Mais elles sont toujours beaucoup moins susceptibles que les hommes de se présenter aux élections, même si elles sont également qualifiées, selon des recherches.

Les femmes représentaient environ 21% des candidats des principaux partis au Sénat américain l’année dernière et environ 31% des candidats à la Chambre des États-Unis, selon le Center for American Women and Politics. Cela fait suite à des cycles électoraux au cours desquels chaque parti avait un nombre record de femmes élues. Les femmes constituent moins d’un tiers de la Chambre et du Sénat américains et 31% des postes élus à l’échelle de l’État, même avec un record de 12 femmes gouverneurs après les mi-mandats de l’année dernière.

En ce qui concerne la présidence, seules cinq femmes républicaines, dont Haley, ont entrepris des campagnes importantes ce siècle, contre 12 parmi les démocrates, dont six en 2020.

L’ancienne dirigeante de la technologie Carly Fiorina était la seule candidate à la dernière primaire présidentielle ouverte du GOP, en 2016. Les républicains ont pris des mesures pour encourager plus de femmes à se présenter aux élections fédérales depuis lors, mais le concours de 2024 est unique en ce qu’il comprend un ancien président, Donald Trump, qui n’a pas hésité à faire des attaques sexistes contre les femmes qui le défient, dont Fiorina.

La présence de Trump, ainsi que le sexisme de plus en plus toxique et violent auquel les femmes sont confrontées en tant que candidates, peuvent être le plus grand facteur de dissuasion.

« Il faut vraiment une personnalité particulière pour être disposé à avoir ce genre de courage, et je ne suis pas sûr qu’il y ait des exemples où cela en vaille la peine », a déclaré Lauren Leader, la fondatrice de All in Together, qui travaille pour obtenir davantage de femmes impliquées dans le processus politique.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui était considérée comme une potentielle candidate républicaine pour 2024, a déclaré dans une interview à la radio qu’elle se concentrait sur son travail et qu’avec Trump dans la course, « pour le moment, je ne vois pas de chemin vers la victoire avec quelqu’un d’autre. »

Ce sentiment n’a pas empêché de longs coups tels que le maire de Miami Francis Suarez et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum de se présenter.

Quel que soit le parti, les candidates à la présidence sont confrontées à des hypothèses sexistes sur qui est assez dur – ou assez masculin – pour le bureau, un thème qui a refait surface à plusieurs reprises au cours de la primaire.

À l’approche du rassemblement des conservateurs de la Faith & Freedom Coalition le mois dernier, le leader chrétien évangélique Ralph Reed a suggéré que les candidats à la présidentielle du GOP doivent prendre des positions plus fermes sur les restrictions à l’avortement, affirmant qu’ils avaient besoin « d’un peu de rappel de testostérone ».

Trump continue d’être le favori pour la nomination malgré ses antécédents de sexisme envers les femmes, un récent verdict d’un tribunal civil lui ordonnant de payer 5 millions de dollars à une femme pour agression sexuelle et diffamation, et ses autres problèmes juridiques.

Haley a à la fois minimisé et penché sur son sexe et sa race – elle est d’origine indienne et fille d’immigrants – disant qu’il est temps de mettre une « femme badass » à la Maison Blanche et que l’élection de la première femme présidente n’est pas devant esprit.

Interrogée lors d’une mairie sur CNN en juin sur ce que cela signifierait de réaliser cette première historique, Haley a répondu qu’elle n’y pensait pas beaucoup. Si cela se produit, dit-elle, « ce sera bien d’avoir cela à l’écart. » Elle a dit que lorsqu’elle a été élue première femme gouverneur de Caroline du Sud, elle était « juste un peu soulagée que tout le monde arrête d’en parler ».

Lors d’un rassemblement de femmes conservatrices vendredi, Haley a félicité les femmes comme étant axées sur les résultats, capables de prioriser et d’équilibrer et de ne pas avoir « près du drame que les gars ont ». Elle a répété une ligne de campagne expliquant pourquoi les Américains devraient élire une femme.

« Personnellement, je pense que pour sauver le pays, nous devons envoyer une femme républicaine badass à cette Maison Blanche », a déclaré Haley lors de l’événement Moms for Liberty.

Lorsque les femmes ne se présentent pas ou même ne l’envisagent pas, c’est maintenant le plus grand défi pour plus de parité entre les sexes dans la fonction publique, selon les chercheurs et les défenseurs. Certains groupes essaient donc de nouvelles approches de recrutement.

Une organisation, She Should Run, a mené des recherches sur ce qui pourrait motiver plus de femmes à briguer un poste. Le groupe a constaté qu’il ne suffisait pas d’encourager simplement les femmes à se présenter pour combler l’écart entre les sexes. Au lieu de cela, les femmes étaient plus motivées par l’idée d’élaborer des politiques autour de questions qui les affectaient de manière disproportionnée, telles que les droits reproductifs et le changement climatique, a déclaré Erin Loos Cutraro, fondatrice et PDG.

Le groupe a organisé des webinaires pour les personnes passionnées par ces questions et a travaillé pour les aider à voir comment ils pourraient s’impliquer, notamment en se présentant aux élections. Jusqu’à présent, un nombre record de personnes ont participé aux sessions, a déclaré le groupe, de nombreux participants n’ayant pas envisagé de se présenter aux élections lors de leur inscription. L’objectif est d’aider certains d’entre eux à voir une opportunité, que ce soit en 2024 ou dans des années.

« C’est vraiment le but, c’est comment trouver ces femmes là où elles sont et ensuite les amener dans la conversation ? » dit Loos Cutraro. Elle a dit que c’est souvent un processus de plusieurs années pour les femmes à partir du moment où elles pensent pour la première fois à se présenter aux élections jusqu’à ce qu’elles le fassent réellement. Le groupe, qui a encouragé quelque 40 000 femmes à se présenter aux élections depuis sa création en 2011, a pour objectif d’atteindre 250 000 d’ici 2030.

Les républicains ont longtemps évité la soi-disant politique identitaire, tandis que les démocrates ont travaillé pendant des décennies pour voir plus de femmes élues, par le biais de groupes tels que EMILY’s List. Cela signifie que les rangs des femmes du GOP sont plus petits au bureau fédéral, bien qu’il existe des organisations qui se sont formées ces dernières années et ont réussi en 2020 et 2022 à élire des femmes républicaines au Congrès.

«Il y a certainement eu beaucoup plus d’énergie et de concentration pour soutenir les femmes conservatrices qui courent. Et ils ont eu de vrais succès », a déclaré Leader. « Je pense qu’au niveau national, c’est tellement plus compliqué. »