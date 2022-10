Le challenger du titre UFC Makhachev “à son apogée”, prévient Khabib

Islam Makhachev se prépare à affronter Charles Oliveira pour le titre des poids légers de l’UFC plus tard ce mois-ci

Le Russe Islam Makhachev est à son apogée en tant que combattant et est meilleur que son rival au titre de l’UFC Charles Oliveira dans tous les domaines, selon Khabib Nurmagomedov.

Makhachev et Oliveira se préparent à se rencontrer lors de l’événement principal de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre, où le titre vacant de 155 livres sera à gagner.

Le Brésilien Oliveira tente de retrouver son statut de dirigeant des poids légers après avoir été déchu du titre pour avoir pesé lourd avant son dernier combat contre Justin Gaethje en mai.

Makhachev obtiendra sa première chance de remporter l’or à l’UFC et vise à suivre les traces de son ami, coéquipier et entraîneur Khabib – qui sera dans son coin le soir du combat.

Alors que le temps presse pour le blockbuster aux Émirats arabes unis, l’ancien roi des poids légers Khabib a rendu son verdict sur l’homme que beaucoup décrivent comme son protégé.

“L’islam est à son apogée en ce moment. Il n’a pas 26, 27 ou 23 ans. Il a 30 ans. Une semaine après le combat, il aura 31 ans. Khabib a déclaré à l’UFC Russie dans une vidéo YouTube qui suivait les préparatifs de Makhachev pour la plus grande soirée de sa carrière.

« C’est le meilleur moment pour n’importe quel athlète. C’est un moment où votre état mental et physique doit être en synergie.

«Parfois, votre état mental est élevé, mais votre état physique diminue.

« Ou quand tu as 27 ans et que tu es à ton apogée physique, mais pas à ton apogée mentale, parce que tu as 27 ans et pas 31. L’Islam est à son apogée en ce moment.

“Je pense que l’islam vaut mieux que [Oliveira] sous tous les aspects. Bien sûr, il y a des dangers potentiels sur lesquels nous travaillons, auxquels l’islam doit faire attention.

“En dehors de cela, l’islam devrait le renverser”, a ajouté Khabib.

Khabib et son équipe ont été accusés par Oliveira de manque de respect dans la préparation du combat, le Brésilien de 32 ans affirmant que leur supposée arrogance « les tuera ».

“Faites attention – tout ce que vous avez dit dans les médias arrive [your way]. Alors ne vous plaignez pas plus tard. C’est tout ce que j’ai à dire,” Oliveira a prévenu en août.

Khabib, cependant, a rejeté l’idée que ses commentaires étaient en quelque sorte irrespectueux.

“C’est mon opinion personnelle, certaines personnes pourraient ne pas l’aimer, mais je ne fais que donner mon opinion.” a déclaré l’ancien champion à l’UFC Russie.

“Les gens disent que c’est un manque de respect, mais je ne vois aucun manque de respect ici. Le 22 octobre, nous voulons juste le vaincre.

Oliveira a remporté le titre qui a été laissé vacant par Khabib en battant Michael Chandler en mai 2021.

‘Do Bronx’ a continué à défendre la couronne avec une victoire palpitante sur Dusting Poirier en décembre dernier, avant de perdre du poids contre Gaethje – même s’il a remporté ce combat avec une soumission au premier tour.

Dans l’ensemble, Oliveira mène une séquence de 11 victoires consécutives avant son match avec Makhachev sur “Fight Island”.

Pendant ce temps, le phénomène du grappling du Daghestan a compilé une série invaincue de 10 combats pour mériter sa chance au titre, et le seul défaut de Makhachev dans sa carrière de 23 combats est une défaite TKO contre Adriano Martins en 2015.