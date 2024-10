Le challenger du Sénat du GOP de l’Ohio réagit aux sondages montrant une impasse dans la course critique au Sénat : « Libéral radical »

COLUMBUS, Ohio – Le candidat au Sénat de l’Ohio, Bernie Moreno, a expliqué à Fox News Digital pendant la campagne électorale pourquoi il pense que les récents sondages le montrent essentiellement dans une impasse dans la marge d’erreur avec le sénateur sortant Sherrod Brown après des mois de retard.

« Il est temps de changer », a déclaré Fox News Digital devant le conseil électoral du comté de Franklin, où se trouve l’Ohio. Les Républicains encouragés aux électeurs de voter plus tôt dans le cadre de la plateforme « Swamp the Vote » de l’ancien président Trump.

« Donnez aux Républicains une chance de gouverner et nous améliorerons votre vie. Écoutez, Sherrod Brown a vu 200 000 emplois dans le secteur manufacturier quitter cet État au cours de ses 30 années à Washington. Et je terminerai par ceci. Et j’espère que c’est le chef de file. histoire dans chacun de vos rapports. Retournez à 1992. Le sénateur américain Sherrod Brown s’est présenté sur la base de deux promesses. Il a fait deux promesses, pensez-y, les gars, il a fait deux promesses au peuple américain, au peuple de l’Ohio, la limitation des mandats. et restaurer la fabrication.

Moreno a poursuivi : « 200 000 emplois manufacturiers ont été perdus et il a dit que quiconque est à Washington, DC, depuis plus de dix ans est un escroc. Croyez-le sur parole. »

La NRA CIBLE SEN SHERROD BROWN DANS UNE PUBLICITÉ À 7 CHIFFRES ACHETÉ DANS L’OHIO : « VOTEZ COMME VOTRE VIE EN DÉPEND »

« Nous avons commencé à faire de la publicité, c’est le numéro un », a déclaré Moreno expliquant pourquoi il pense que les sondages se sont resserrés lors de la course au Sénat de l’Ohio.

« Sherrod Brown a dépensé sa fortune cet été en prétendant qu’il guérirait le cancer. L’autre moitié a dit : je cause le cancer. Bien sûr. Ni l’un ni l’autre n’est vrai. Nous avons commencé à faire de la publicité. Nous n’avons pas pris de photos personnelles parce que nous ne le ferons pas. Notre campagne est simple. Regardez son historique de vote. »

Moreno a pointé du doigt Brown voter avec Biden près de 100 % du temps et a déclaré avoir « poignardé Trump dans le dos » à plusieurs reprises lors du vote pour les amendements.

UN Sondage du Washington Post publié cette semaine, mené entre le 3 et le 7 octobre, a révélé que Brown mène Moreno 48-47 bien dans la marge d’erreur de 3,5 points après que Brown ait mené avec une plus grande marge dans la plupart des sondages jusqu’à présent.

« C’est quelqu’un de complètement différent à Washington, DC », a déclaré Moreno à propos de Brown, qui a diffusé des publicités promettant de travailler avec les présidents de n’importe quel parti et vantant son bilan en matière d’immigration illégale dans un État où Trump a gagné par 8 points en 2020.

FLASHBACK : UN SÉNATEUR DEM VULNÉRABLE A ACCUSÉ DES ÉLECTEURS SOUTENANT Trump DU « RACISME » : « CELA MARCHE POUR EUX »

« J’ai des sénateurs comme le sénateur Hagerty », a déclaré Moreno alors qu’il se tenait à côté du sénateur Bill Hagerty devant le bus de campagne de Moreno. « Qui a été avec moi depuis le début de cette campagne pendant la primaire, qui regarde et dit, ‘qui est-ce ?’ un mec à la télé ? Il ressemble beaucoup à Sherrod Brown, mais ça ne peut pas être Sherrod Brown parce que le gars que je connais à Washington, DC, est un libéral radical. Le gars à la télé est quelque chose de complètement différent. Mais c’est ce que nous constatons. Et je pense que les gens voient cette exposition. Nous sommes désormais à égalité dans les sondages. Mais il est à 46 %. Écoutez, nous allons gagner.«

De nombreux experts estiment que la course au Sénat de l’Ohio jouera un rôle crucial dans la détermination du parti qui contrôlera le Sénat l’année prochaine et le rapport politique Cook classe la course comme un « tirage au sort ».

Fox News Digital a contacté la campagne Brown pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.