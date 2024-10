Le challenger du Sénat du District 20 compile des propositions liées à l’éducation

26 octobre — GRAND FORKS — S’il parvient à gagner le 5 novembre, un challenger pour le siège du District 20 au Sénat de l’État envisage de faire avancer une série de projets de loi liés à l’éducation lors de la prochaine session de l’Assemblée législative.

John Pederson, de Mayville, est un démocrate qui cherche à renverser le sénateur sortant Randy Lemm, R-Hillsboro. Lemm occupe ce siège depuis 2019.

La course entre Lemm et Pederson est techniquement la seule décision législative contestée sur le bulletin de vote des électeurs du district 20, puisque les républicains Mike Beltz et Jared Hagert sont les seuls candidats dans la course à la Chambre du district. Puisqu’il y a deux sièges vacants à la Chambre, Beltz et Hagert – respectivement titulaires de Hillsboro et Emerado – conserveront leur place pour un autre mandat.

Le Herald a envoyé aux deux candidats au Sénat des questionnaires, leur demandant quels étaient leurs objectifs et leurs opinions sur diverses questions affectant l’État. Lemm n’a pas rendu le sien.

Pederson, dans sa réponse, a décrit un certain nombre d’initiatives qu’il aimerait poursuivre s’il est élu. Parmi elles figurent le parrainage d’une législation visant à rendre l’insuline abordable pour tous les résidents, ainsi qu’au moins trois initiatives liées à l’éducation, notamment la recherche de repas scolaires universels et gratuits pour les étudiants du Dakota du Nord, l’exigence du port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires et la recherche d’un meilleur prix pour certains étudiants résidents. .

« Je parrainerai ou coparrainerai une législation prévoyant un déjeuner scolaire gratuit pour tous. Nous devrions nourrir tous nos enfants, quel que soit leur niveau de revenu, car ce sont nos enfants, et non à cause de la richesse de leur famille », a déclaré Pederson, professeur à l’université d’État de Mayville. « Un chauffeur d’autobus scolaire à la retraite m’a demandé de proposer une législation pour que les autobus scolaires soient équipés de ceintures de sécurité pour la sécurité de nos enfants et j’ai accepté. »

De plus, il a pour objectif d’obtenir de meilleurs frais de scolarité pour les étudiants – une réponse à la promesse North Star du Minnesota. Initiée dans cet État l’année dernière, la North Star Promise couvre le coût de l’éducation dans les collèges et universités publics du Minnesota pour les étudiants de l’État dont les familles gagnent 80 000 $ ou moins par an.

L’annonce de la promesse North Star a suscité des vagues d’inquiétude dans tout le Dakota du Nord, et en particulier dans la partie orientale de l’État. À l’Université d’État du Dakota du Nord, par exemple, plus de la moitié des étudiants sont originaires du Minnesota.

Le district 20 englobe généralement une zone à l’ouest, au nord-ouest et au sud de Grand Forks, mais pas la ville elle-même. Parmi les petites communautés du district 20 figurent Hillsboro, Mayville, Hatton, Northwood, Larimore, Inkster et Emerado.

Vous trouverez ci-dessous les réponses de Pederson aux questions du Herald :

Occupation : Professeur d’histoire et d’économie, Mayville State University.

Affiliation politique : Démocrate

Expérience dans des fonctions législatives ou autres fonctions électives : Conseil national de l’Église de l’Église évangélique luthérienne d’Amérique, 2011-2017 ; président du Conseil des facultés universitaires du système universitaire du Dakota du Nord, 2004-2005.

Q. Si vous êtes élu, comptez-vous présenter ou parrainer un projet de loi au cours de la prochaine session ?

Je parrainerai une législation visant à étendre le plafond mensuel de 25 dollars sur le prix de l’insuline pour les employés de l’État à tous les résidents, y compris ceux bénéficiant d’une assurance privée et ceux qui ne le sont pas. Je parrainerai ou coparrainerai une législation prévoyant un déjeuner scolaire gratuit pour tous. Nous devrions nourrir tous nos enfants, quel que soit leur niveau de revenu, parce qu’ils sont nos enfants et non à cause de la richesse de leur famille.

Un chauffeur d’autobus scolaire à la retraite m’a demandé de proposer une législation pour que les autobus scolaires soient équipés de ceintures de sécurité pour la sécurité de nos enfants et j’ai accepté de le faire. Je parrainerais une législation rendant l’enseignement supérieur plus abordable pour les résidents du Dakota du Nord dans nos établissements d’État en réponse au programme North Star Promise du Minnesota, qui couvre les frais de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur de l’État pour les étudiants issus de familles ayant un revenu brut ajusté de 80 000 $ ou moins.

Q. Quelle est actuellement la plus grande préoccupation législative de l’État ? Que faut-il faire à ce sujet ?

La garde d’enfants, en raison des défis actuels et des obstacles qu’elle crée pour la qualité de vie de nos familles, le recrutement de nouveaux travailleurs pour l’industrie et la croissance économique future de notre État, constitue notre plus grand défi. De nombreuses autres questions sont interdépendantes. Nous devons travailler du côté de l’offre et du côté de la demande. Du côté de l’offre, des incitations et des subventions aux prestataires de services de garde, et du côté de la demande, des incitations fiscales pour rendre les services de garde d’enfants plus abordables pour les parents tout en offrant des salaires et des revenus plus élevés aux prestataires de services de garde.

La dépendance croissante du Dakota du Nord à l’égard du secteur pétrolier pour les revenus de l’État est une mention honorable pour la plus grande préoccupation législative à long terme. Nous devons disposer d’une source de financement plus équilibrée pendant les années où les recettes fiscales pétrolières diminuent, afin d’éviter un cycle d’expansion et de récession.

Q. Quelle est votre position sur la mesure 4, qui mettrait effectivement fin au paiement de l’impôt foncier traditionnel pour les propriétaires fonciers du Dakota du Nord ? S’il est adopté, d’où viendraient, selon vous, les futurs financements ?

Je m’oppose à la mesure 4 en raison des conséquences sur le contrôle local sur le financement local. Il supprime les impôts fonciers comme source de financement des gouvernements locaux. S’il est adopté, les sources de financement potentielles pour combler le déficit comprendraient une augmentation des impôts sur le revenu, des taxes de vente, des taxes sur la production pétrolière et gazière et une augmentation des frais d’utilisation.

Q. Le secteur technologique a connu une forte croissance dans le Dakota du Nord (GrandSky, secteur UAS, Grand Farm, etc.). Pensez-vous que la croissance doit être maintenue, et comment proposez-vous de le faire ?

Oui. Le succès à moyen et à long terme nécessite des investissements dans l’éducation pour pouvoir disposer de plus en plus d’une source de main-d’œuvre locale pour occuper ces emplois du secteur technologique, avoir des incitations pour encourager la migration en provenance d’autres États et pays et accueillir véritablement les nouveaux arrivants.

Q. La main-d’œuvre est une préoccupation constante dans le Dakota du Nord. Que doit faire le législateur pour réduire le nombre d’offres d’emploi dans l’État ? Concrètement, qu’espériez-vous faire ?

Augmenter le nombre (l’offre) de travailleurs, et non réduire la demande de travailleurs. Cela nécessite des politiques à court et à long terme. Nous devons créer et maintenir un lieu où les familles souhaitent s’installer, ce qui nécessite un environnement accueillant et non hostile à la migration. À long terme, nous devons investir dans l’éducation afin de pouvoir, au fil du temps, développer une main-d’œuvre qualifiée et formée pour combler les postes vacants qui s’offrent à nous. Si nous voulons attirer et retenir les familles, nous devons adopter des politiques telles que la gratuité des repas scolaires pour tous les enfants et améliorer l’accès aux services de garde d’enfants. Nous devons renverser les politiques anti-LGBTQ avancées par les extrémistes. Lors de la dernière session législative, le Dakota du Nord figurait parmi les États les plus nombreux en termes de nombre de projets de loi hostiles à la communauté LGBTQ. Ces politiques poussent certaines familles et jeunes adultes à partir et découragent d’autres de venir ici. L’industrie manque de travailleurs dans tout le pays. Si nous parvenons à attirer et à retenir les travailleurs, les entreprises viendront.

Q. Le Dakota du Nord a potentiellement un avenir dans l’industrie du captage du carbone. Pensez-vous que l’État devrait investir davantage dans cette industrie ?

Oui. Le captage et le stockage du carbone peuvent potentiellement contribuer à atténuer le changement climatique. Nous devons encourager la recherche et le développement pour trouver les meilleures méthodes de stockage, de captage et d’amélioration du carbone. Nous devons veiller à ce que le dioxyde de carbone ne s’échappe pas des installations de stockage et ne contamine pas les eaux souterraines.