Le challenger du GOP du conseil du comté de McHenry déchire les priorités du titulaire démocrate – Shaw Local

Une candidate républicaine au conseil du comté de McHenry espère renverser un titulaire démocrate qui, selon elle, a semblé “très distrait” par des choses sans rapport avec la prospérité du comté.

La républicaine de Crystal Lake, Terri Greeno, qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes lors de la primaire républicaine de juin, a critiqué Kelli Wegener, D-Crystal Lake, qui, avec son collègue sortant Stephen Doherty, R-McHenry, se présente pour représenter le district 5 du comté de McHenry sur le comté. Planche.

Le district qu’ils cherchent à représenter comprend des parties de Cary, Holiday Hills, Lakemoor, McHenry, Oakwood Hills, Port Barrington et Prairie Grove. Les districts du conseil de comté ont été redessinés l’année dernière, les responsables votant également pour transformer la composition du conseil en le réduisant de six districts à quatre membres à neuf districts à deux membres.

Le district 5 du conseil du comté de McHenry, récemment redessiné, se trouve à l’extrême est du comté et comprend tout ou partie de Cary, Crystal Lake, Holiday Hills, Lakemoor, McHenry et Prairie Grove. (Fourni par le bureau du greffier du comté de McHenry)

Greeno, qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes lors de la primaire républicaine de juin après Doherty, a critiqué la tentative de Wegener de mettre fin au contrat du comté avec l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis. Après des mois de débat, le conseil du comté a voté en faveur du maintien du contrat, bien qu’une loi de l’État ait finalement tué l’accord.

“[Wegener] devient très distrait par des choses qui ne sont pas pertinentes pour le bien-être et la prospérité de ce comté et consomme beaucoup de temps et d’énergie des gens », a déclaré Greeno. “Notre plus gros problème au sein du gouvernement du comté sera résolu lorsque je serai élu [and Wegener is not].”

Greeno, qui possède une entreprise qui aide les entreprises à pourvoir des postes et à fournir des formations ainsi que d’autres services, a déclaré qu’elle craignait que la perte de revenus du contrat ICE ne nuise au bureau du shérif du comté de McHenry et n’entraîne une augmentation de la criminalité au niveau local.

“Cela arrive si vite, et nous ne voulons tout simplement pas faire partie de ces histoires”, a-t-elle déclaré. “Les prédateurs recherchent des opportunités.”

En vertu du contrat ICE, le comté détenait des détenus de l’immigration dans sa prison et, en retour, recevait 95 $ par détenu et par jour.

Le comté de McHenry a reçu 9,7 millions de dollars en 2018, mais les revenus ont chuté ces dernières années, a déclaré le directeur financier du comté, Kevin Bueso, au conseil du comté lors de son processus de budgétisation l’automne dernier. Le comté prévoyait de recevoir 8,7 millions de dollars au cours de l’exercice budgétaire 2020-21.

Wegener, qui a travaillé comme auditeur de banque dans l’une des banques de la Réserve fédérale, puis dans le service comptable d’une société commerciale, a noté que ces chiffres de revenus n’incluaient pas le coût du programme.

Greeno a également désigné la sécurité comme un problème “avant et central”, la classant comme sa priorité absolue à côté des finances, tandis que Doherty et Wegener ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que c’était un problème.

Wegener, un natif de Peoria qui a déménagé dans le comté de McHenry il y a 19 ans, a déclaré que la criminalité n’était pas un problème permanent dans la région. Elle a attribué au bureau du shérif et aux services de police locaux le maintien des taux de criminalité à un faible niveau.

Les taux de criminalité sont restés à un niveau stable dans le comté de McHenry au cours de la dernière décennie, selon les données du FBI. Depuis 2010, les crimes contre les biens au niveau local ont diminué de plus de 70 % au cours de la dernière décennie, tandis que les crimes violents sont restés relativement les mêmes.

“Je ne crains pas que le crime s’infiltre ici”, a déclaré Wegener. “Nous ne voulons pas mettre les choses en place simplement parce que nous avons peur.”

Doherty a déclaré qu’il ne savait pas quel effet le fait de ne pas avoir le contrat ICE pourrait avoir à l’avenir. Il a dit qu’il soutenait le rapprochement des départements pour mieux répondre aux inquiétudes.

Être transparent avec les décisions et les informations, qui, selon Greeno, va de pair avec les finances du comté, est quelque chose qu’elle pense que le comté a bien fait.

“C’est notre gouvernement”, a-t-elle déclaré. « Nous voulons un bon gouvernement propre. Gardons-le ainsi.

Wegener a déclaré qu’elle pensait que l’administration du comté avait été transparente mais qu’elle aimerait voir plus de transparence dans certains départements. Un exemple qu’elle a donné était le bureau du greffier du comté de McHenry, qui, selon elle, a créé de la confusion avec de nouveaux bureaux de vote proches de la primaire de juin.

C’est la critique que d’autres démocrates du comté de McHenry ont soulevée alors qu’ils cherchent à renverser le greffier du comté de McHenry, Joe Tirio, en novembre.

Doherty a déclaré que la transparence dans le comté avait été améliorée grâce à son site Web et en offrant tous les documents aux résidents qu’un membre du conseil du comté peut voir. Il n’a pas ajouté de liste de domaines dans lesquels il pense qu’une amélioration pourrait se produire.

“La transparence est le mot à la mode aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Je n’ai aucun problème avec ça [in the county] du tout.”

Doherty a déclaré que ses priorités étaient l’expansion des logements abordables et l’aménagement d’une nouvelle aile pour personnes atteintes de démence au Valley Hi Nursing Home.

“Nous devons vraiment surveiller cette partie de notre société et nous assurer que la partie marginalisée est prise en charge”, a déclaré Doherty.

Wegener a déclaré qu’elle souhaitait voir le comté investir dans des énergies alternatives pour réduire son empreinte carbone. Elle continuera également à promouvoir les partenariats entre le comté et les organisations destinées à aider les résidents, a-t-elle déclaré.

Wegener a déclaré qu’elle avait l’habitude de travailler avec tout le monde et s’est décrite comme une modérée.

“J’essaie de ne pas prendre parti et j’essaie de donner l’exemple”, a-t-elle déclaré. “J’espère que c’est le genre de personne qui gagne.”

Doherty, qui est devenu plus actif au sein du gouvernement local après avoir pris sa retraite de son poste de contrôleur chez Sherman Mechanical à Cary, a déclaré qu’il estimait qu’il y avait actuellement une responsabilité et un respect au sein du conseil. Il a dit qu’il ne savait pas comment cela pourrait changer une fois que le nouveau conseil d’administration serait en place.

“Je pense que nous avons un excellent conseil d’administration en ce moment”, a-t-il déclaré.