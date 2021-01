TEL AVIV, Israël (AP) – Le principal challenger du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors des prochaines élections a promis une ligne dure à l’égard de l’Iran et des Palestiniens, mais s’est dit convaincu qu’il avait les outils pour éviter ce qui semble être une collision avec la nouvelle administration Biden .

Dans une interview, Gideon Saar a vivement critiqué Netanyahu, accusant le Premier ministre de transformer le parti au pouvoir, le Likud, en un «culte de la personnalité» alors qu’il fait face à un procès pour corruption. Tout en saluant les affinités du président Donald Trump pour Israël, il a reconnu que les liens étroits de Netanyahu avec le président américain diviseur avaient aliéné de nombreux démocrates et ont promis de restaurer le soutien bipartite traditionnel à Israël.

« Je pense que je suis mieux placé que le Premier ministre pour avoir un dialogue efficace et véritable avec le président élu Biden et son administration », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Cela pourrait être critique compte tenu des profondes différences entre Israël et le président élu Joe Biden, qui prévoit de revenir à l’accord nucléaire iranien et d’adopter une approche plus équilibrée du conflit israélo-palestinien.

Saar, qui a quitté le parti au pouvoir de Netanyahu, le Likud, le mois dernier, partage l’idéologie nationaliste radicale du Premier ministre. Il est un fervent partisan des colonies de Cisjordanie, rejette l’idée d’un gel des constructions et favorise l’annexion éventuelle des colonies. Il a dit qu’il n’accepterait jamais un État palestinien indépendant qui inclurait la suppression des colonies.

«Je m’oppose à un État palestinien au cœur de notre patrie», a-t-il déclaré. «Je pense que cela n’apportera pas la paix et que cela sapera la stabilité et la sécurité dans la région.»

Ces positions le mettront en désaccord avec Biden, qui – comme beaucoup de ses prédécesseurs – s’oppose à la construction de colonies et favorise une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. Saar semble compter sur sa réputation de constructeur de ponts pour masser les inévitables désaccords susceptibles de survenir.

Son comportement et son style sont très différents de ceux de Netanyahu. Alors que Netanyahu est un orateur incendiaire, Saar, avocate de formation, parle méthodiquement, s’arrêtant souvent pour trouver le mot juste. Là où Netanyahu a acquis la réputation d’un style de vie extravagant, Saar a mené l’interview de jeudi dans le salon bordé de livres de son appartement de grande hauteur dans un quartier haut de gamme de Tel Aviv. Avec quatre enfants vivant à la maison, il a déploré les défis, y compris les cours Zoom, d’élever une famille recomposée pendant la pandémie.

Saar, 54 ans, est entrée dans la politique israélienne en 1999 en tant que secrétaire du Cabinet pendant le premier mandat de Netanyahu. Il a occupé des postes clés au sein du Cabinet après le retour au pouvoir de Netanyahu en 2009.

Mais comme pour beaucoup d’autres personnalités du Likud en forte croissance, il a finalement eu une brouille avec Netanyahu. Saar a pris une pause de la politique en 2014 pour passer du temps avec sa nouvelle épouse, la présentatrice de télévision Geula Even, et leurs enfants.

Il est revenu en 2019 mais n’a jamais semblé réparer ses liens avec Netanyahu. Plus tard cette année-là, Netanyahu l’a battu lors d’un vote à la direction du parti, confinant la Sarre à l’arrière-ban.

Depuis la fermeture du Likud et le lancement de son parti «Nouvel espoir» le mois dernier, la Sarre n’a pas caché que leur bataille était personnelle. Dans son discours inaugural, il a accusé Netanyahu de créer un «culte de la personnalité» – un terme qu’il a répété jeudi pour décrire ceux qui soutiennent aveuglément les affirmations de Netanyahu selon lesquelles son procès pour corruption est un complot.

Saar a déclaré qu’un moment clé pour lui était survenu en mai dernier, lorsque Netanyahu est arrivé au palais de justice pour l’ouverture de son procès, rejoint par un groupe de ministres et de législateurs du Likud. Le groupe s’est tenu silencieusement derrière Netanyahu alors qu’il accusait les médias et le système judiciaire d’essayer de le renverser.

«Un culte de la personnalité, c’est quand la chose la plus importante pour être avancé dans un système politique est de flatter et de servir les intérêts personnels de son chef», a déclaré Saar. Il a déclaré que si Netanyahu a le droit de lutter contre les accusations portées contre lui, ses allégations de grande conspiration sont «un non-sens absolu».

La tactique de Netanyahu a établi des comparaisons avec Trump, qui a comblé son homologue israélien de cadeaux diplomatiques, allant de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël à la négociation d’accords de normalisation entre Israël et quatre pays arabes.

Saar a déclaré qu’il avait un grand respect pour les contributions de Trump à Israël et ne voulait pas entrer dans la politique américaine. Mais dans une référence apparente à la foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole, il a déclaré: «Je ne peux pas m’identifier à un discours qui a délégitimé le processus électoral démocratique et ses résultats.»

La Sarre fait partie des légions de critiques qui pensent qu’Israël est entraîné dans sa quatrième élection en seulement deux ans en raison des problèmes juridiques de Netanyahu et de sa personnalité qui divise. Il est largement admis que Netanyahu recherche une coalition d’alliés prêts à lui accorder l’immunité de poursuites.

La Sarre, qui est devenue le plus grand challenger de Netanyahu lors des élections du 23 mars, semble prête à empêcher cela. Les sondages d’opinion prévoient que New Hope deviendra le deuxième plus grand parti au parlement, plus petit que le Likud mais avec suffisamment de sièges pour empêcher Netanyahu de réunir une majorité.

Cela a fait de Saar le chef non officiel d’un groupe diversifié de partis «n’importe qui sauf Bibi» qui refusent de servir sous Netanyahu, qui est largement connu sous son surnom. Netanyahu dit que ses adversaires sont motivés par les raisins aigres et ne partagent guère plus qu’une animosité partagée à son égard.

Saar pense qu’il peut trouver un terrain d’entente suffisant pour former une coalition alternative. Reflétant son sens politique et sa capacité à travailler avec ses rivaux, il a coordonné une manœuvre parlementaire surprise de fin de soirée le mois dernier qui a provoqué l’effondrement de la coalition.

Saar s’est décrit comme pragmatique. Il a dit, par exemple, qu’il se félicitait de l’accord de Netanyahu de suspendre un plan d’annexion de parties de la Cisjordanie occupée dans le cadre de l’accord de l’année dernière établissant des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Il a dit qu’il respecterait cet engagement s’il était élu.

S’il est élu, le premier grand test de la Sarre avec l’administration Biden sera probablement la question nucléaire iranienne.

En 2015, Netanyahu a notamment prononcé un discours devant le Congrès pour faire pression contre l’accord avec l’Iran alors que le président de l’époque, Barack Obama, le terminait. Netanyahu a joué un rôle moteur dans la décision de Trump de se retirer de l’accord, l’une des principales réalisations d’Obama. Sa confrontation avec Obama reste un point sensible avec de nombreux démocrates.

Saar a déclaré qu’il respectait la campagne de Netanyahu, mais que les temps ont changé et qu’une nouvelle approche sera nécessaire pour s’assurer que l’accord nucléaire ne soit pas relancé dans sa forme originale. Il a dit qu’il rechercherait un dialogue mutuellement respectueux pour s’assurer que l’Iran ne développe jamais une bombe nucléaire.

«Je vais devoir faire face à la réalité politique de 2021», a-t-il déclaré. «Je le ferai beaucoup mieux que quiconque.»