Le challenger de Lauren Boebert lève près de 3,4 millions de dollars après Beetlejuice

Adam Frisch, le démocrate qui a perdu de peu face au représentant Lauren Boébert (R-CO) en 2022, a levé près de 3,4 millions de dollars au troisième trimestre de cette année alors qu’il fait campagne pour affronter à nouveau la députée de droite en 2024.

Cela survient après que Mme Boebert ait été expulsée d’une production musicale de Denver. Jus de Beetle pour être devenue intime de manière inappropriée avec son rendez-vous, en chantant fort et en vapotant pendant le spectacle.

La récolte massive de M. Frisch est plus importante que celle de nombreux candidats au Sénat de renommée nationale au cours de la même période, Politique noté.

La campagne Frisch a déclaré que le don moyen était inférieur à 32 $. La campagne dispose de 4,3 millions de dollars en espèces.

M. Frisch a perdu contre Mme Boebert par seulement 546 voix en 2022.

« Je suis profondément touché par les plus de 100 000 dons individuels qui ont été faits à notre campagne ce trimestre pour vaincre Lauren Boebert », a déclaré M. Frisch dans un communiqué.

Ses chiffres de collecte de fonds égalent ceux de candidats au Sénat tels que le sénateur Bob Casey (D-PA), qui a collecté 3,2 millions de dollars, et le représentant Ruben Gallego (D-AZ), qui a collecté 3 millions de dollars pour sa candidature au Sénat.

Le bar détenu en copropriété par l’homme qui est allé au Jus de Beetle représentation sur scène dans Denver avec Mme Boebert a été inondé de mauvaises critiques après que le propriétaire du bar ait été filmé sur des images de surveillance en train de devenir intime avec elle pendant le spectacle.

Quinn Gallagher, 46 ans, est copropriétaire du Hooch Craft Cocktail Bar depuis 2022, selon le Poste de New York.

Le bar a été le lieu d’un certain nombre d’événements gay-friendly, le copropriétaire étant désormais qualifié d’hypocrite pour avoir fréquenté Mme Boebert, une membre connue pour son conservatisme social et ses positions anti-traînée.

L’indépendant a tenté de joindre les propriétaires du Hooch Craft Cocktail Bar pour obtenir leurs commentaires.

La relation entre M. Gallagher et Mme Boebert est devenue connue après avoir été vus sur des images de surveillance se vapotant, chantant et se pelotant lors du spectacle musical Beetlejuice à Denver. Ils ont finalement été expulsés du théâtre avant la fin du spectacle.

Mme Boebert a fait un doigt d’honneur aux autres participants avant de quitter la salle, La poste noté. Elle a dit qu’elle signalerait son retrait du théâtre en disant « savez-vous qui je suis? »

Elle s’est ensuite excusée pour son comportement, affirmant dans un communiqué qu’elle s’était récemment séparée de son mari depuis 18 ans.

« Il n’existe pas de modèle parfait pour traverser un divorce public et difficile, ce qui, au cours des derniers mois, a constitué une période personnelle difficile pour moi et toute ma famille. J’ai essayé de gérer cela avec force et grâce du mieux que je pouvais, mais je n’ai tout simplement pas atteint mes valeurs dimanche », a déclaré Mme Boebert dans un communiqué. « C’est inacceptable et je suis désolé. »

Sa campagne affirmait initialement que Mme Boebert n’avait pas vapoté au théâtre, ce qu’elle a admis plus tard.

« Qu’il s’agisse de l’excitation de voir une production très attendue ou de l’anxiété naturelle d’être dans un nouvel environnement, je ne me souviens vraiment pas avoir vapé ce soir-là lorsque j’ai discuté des événements de la soirée avec mon équipe de campagne tout en confirmant mon enthousiasme pour la comédie musicale, » dit-elle.