Le challenger de Canelo Saunders se moque de la superstar de la boxe pour un test de drogue raté, dit au journaliste que son haleine sent «  comme de la merde  » (VIDEO)

Le couple s’est affronté mercredi soir aux États-Unis, avec Saunders – qui, comme Tyson Fury est originaire de la communauté des voyageurs – a déclaré à son partenaire de danse mexicain: « les gitans sont là ».

Il est ensuite passé à un test de dépistage de drogue que Canelo a échoué en 2018, alors qu’il devait affronter Gennady Golovkin dans un match revanche de leur match nul l’année précédente pour le championnat unifié des poids moyens.

Testé positif pour les traces de la substance interdite clenbutérol, le livre pour livre a blâmé le résultat sur la viande contaminée.

« Vous avez eu beaucoup de boeuf? Le boeuf mexicain? Vous aimez ce boeuf? Vous aimez le boeuf? Boeuf juteux? » Demanda Saunders.

« Tu n’as jamais été sur le ring avec quelqu’un comme moi. Éloigne-toi, éloigne-toi, » le Britannique a ajouté, tout en recevant un « ouais, ouais ouais » imperturbable de son homologue en retour.

Alvarez a ensuite mentionné l’échec du test de dépistage de drogue de Saunders, lorsque l’oxilofrine, un médicament brûlant les graisses, a été détectée dans son système avant son combat contre Demetrius Andrade.

« C’est en fait lui qui a été testé positif – deux fois en fait », a déclaré Canelo. «Dans mon cas, c’était le clenbutérol – le minimum, le contenu de la viande. C’est en fait lui qui a été testé positif deux fois. «

Sur Twitter, Canelo a posté une photo d’eux face à face avec la légende: « Moins de paroles, plus d’action ».

👀 Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders s’affrontent enfin!#CaneloSaunderspic.twitter.com/4xMzcXzzRI – La bulle de combat (@thefightbubble) 5 mai 2021

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’était pas présenté pour leur première confrontation prévue, Saunders a déclaré aux journalistes: «Hier, j’étais dans ma chambre à jouer avec mes couilles.

« Il n’y avait pas de temps pour les médias hier parce que c’était mon temps de jouer avec mes couilles. »

Plus tôt cette semaine, les combattants et leurs camps ont été impliqués dans un autre échange houleux dans un désaccord sur la taille du ring au Cowboys Stadium qui a fait rage.

Tom Saunders, le père du champion WBO, a affirmé que les pourparlers avaient échoué au-delà de toute réparation malgré que son fils ait accepté une bague qui était de 2 pieds plus petite que la taille maximale autorisée de 24 pieds.

Il a ajouté que Canelo, un contre-perforateur qui va sur le pied avant pour descendre ses adversaires avec une série de coups au corps, voulait que l’anneau ne couvre que 20 pieds.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

Voici @bjsaunders_ raillerie de camp @Canelo sur son chemin vers la salle de gym. Ils insistent sur un anneau de 22 pieds de large. #CaneloSaunders#demandespic.twitter.com/NM02E7vSl4 – Grand (@LargeBarstool) 4 mai 2021

En passant par un hôtel mardi, Canelo a été invité à « faire pousser des b * llocks » par l’équipe Saunders.

Le joueur de 30 ans a répondu en appelant son antagoniste un « f * cking p * ssy » et, dans un autre incident, a donné au camp de Saunders un pouce vers le bas de loin.

« Nous vous respectons, vous êtes le champion – il n’y a pas besoin d’être comme ça, allez. Nous voulons juste l’équité, c’est tout. Je lui pose juste une question, » a insisté le même individu, qui avait dit à Alvarez de faire pousser une paire.

« La vérité est que je me fiche de la taille de la bague. Je vais y aller et faire mon travail, » fit remarquer Canelo.

«Ce n’est pas la seule excuse qu’il a eue, il a eu plein d’excuses. Je vais juste y aller et faire ce que je dois faire.

« Rien ne me frustre. Je suis juste concentré sur la victoire samedi. Je suis calme. »

Alors que les jeux d’esprit et la surenchère se poursuivent, le promoteur Eddie Hearn et l’entraîneur d’Alvarez Eddy Reynoso ont célébré le fait qu’une participation de 70000 spectateurs ce week-end brisera le record de la plus grande foule en salle de l’histoire de la boxe américaine.

Cela a été fixé pour le match revanche du championnat des poids lourds Muhammad Ali contre Leon Spinks à la Nouvelle-Orléans en 1978, qui a reçu 63 352 parieurs.

Alors qu’Ali a récupéré ses ceintures au Superdome, la légende de la boxe Roy Jones Jr pense qu’un résultat similaire à la victoire par décision partagée originale pour Spinks – surnommée le bouleversement de l’année par Ring Magazine à l’époque – pourrait être sur les cartes.

« Je donne une très bonne chance à Billy Joe, » Jones a déclaré à IFL TV. « Les deux combats les plus difficiles [Canelo’s] Il y avait dans sa carrière, pour moi, Floyd Mayweather Jr, qui est un pur boxeur, et un gaucher du nom d’Erislandy Lara, qui était un boxeur.

La plus grande foule en salle de l’histoire de la boxe américaine a été le match revanche Ali v Spinks en 1978 à la Nouvelle-Orléans avec une assistance de 63352. Ce samedi, nous prenons le record à Dallas. Derniers billets disponibles ici! https://t.co/GknyEDnH6r – merci @Idecboxing pour la stat! – Eddie Hearn (@EddieHearn) 6 mai 2021

«Donc si vous pensez à ces deux gars, qui est Billy Joe étroitement lié au ring de boxe?

«C’est un boxeur, il est gaucher, et il peut frapper, mais il pense d’abord à la boxe, un peu comme Tyson Fury. Quand vous avez un gars comme ça, le seul problème que Billy Joe va avoir est, peut-il durer assez tôt pour avoir à ces tournées tardives sans subir de blessures, coupures, coups de tête, quoi que ce soit?

« Il doit trouver comment compenser la rouille de l’anneau avant d’arriver là-bas, car s’il peut entrer dans le combat immédiatement, il a de très bonnes chances de le gagner.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

🥊 ‘Votre haleine sent le sh * t’Billy Joe Saunders s’adressant aux médias internationaux avant l’énorme affrontement d’unification des super-moyens avec @Canelo ce week-end Humour léger ou manque de respect total?#CaneloSaunders#SimBoxxpic.twitter.com/oQcNQYX3MR – SimBoxx (@SimBoxx) 6 mai 2021

Manque de respect. Mais je n’attendrais rien de moins de la part des Saunders sans classe et immatures. – kevin johnstone (@ kevvyboy79) 6 mai 2021

« S’il ne se lance pas tout de suite dans le combat, alors il sera époustouflé, mais c’est un gars très intelligent, c’est un boxeur, c’est un boxeur intelligent. »

Moins impressionné par Saunders, cependant, les amateurs de boxe en ligne étaient dégoûtés quand il a dit à un journaliste mexicain son souffle. « ça sent la merde ».

« En tant que fan de Saunders, je dois dire que c’est horrible et irrespectueux, » admis un.

« Manque de respect. Mais je n’attendrais rien de moins de la part des Saunders immatures et sans classe, » a fait remarquer un critique de Saunders, tandis qu’un autre a averti: « C’est un idiot qui se fait critiquer. »