Le chagrin secret de Faye Winter de Love Island alors qu’elle est forcée de donner son chien bien-aimé Flossie avant d’entrer dans la villa

Faye Winter de LOVE Island a eu le cœur brisé avant d’entrer dans la villa après avoir été forcée d’abandonner son chien bien-aimé Flossie.

Le jeune homme de 26 ans s’est confié sur le fait d’être bénévole pour Les chiens guides d’aveugles association et accueil de la douce Flossie, qui a finalement été placée chez un nouveau propriétaire malvoyant.

S’exprimant dans une publication émouvante sur Instagram, la blonde – qui s’est associée à Liam Reardson dans l’émission ITV2 hier soir – Faye a révélé qu’elle avait emmené Flossie l’année dernière avant le premier verrouillage et qu’il l’avait fait traverser des moments difficiles.

Elle a partagé : « Flossie – nous savions que ce jour arrivait alors comment n’est-ce pas plus facile ?

«Je me sens honoré d’être votre pensionnaire depuis le 10 février 2020, la seule chose pour laquelle je suis reconnaissant à cette pandémie est de me donner du temps supplémentaire avec vous à mes côtés.

« Tu as été mon ange, profitant des meilleurs jours avec moi et me faisant traverser les pires, merci pour les aventures et étant la seule raison pour laquelle j’ai réussi à sourire chaque jour, je te dois tellement.

« Tu auras pour toujours une place spéciale dans mon cœur, je suis fier au-delà des mots – je prie pour que ce ne soit pas un au revoir plutôt à bientôt «

Faye a poursuivi : « Faire du bénévolat pour The Guide Dogs au cours des 4 dernières années a vraiment été l’expérience la plus incroyable, les gens et surtout les chiens sont incroyables !

«Cela a été le plus grand plaisir de faire partie d’un organisme de bienfaisance qui a changé ma vie, cela m’a aidé dans des situations personnelles et pour cela je serai toujours reconnaissant, mais pour l’instant, il est temps pour moi de faire une pause car le départ de Flossie m’a extrêmement touché. «

Faye est un favori de Love Island avec les téléspectateurs qui adorent son attitude directe

Hier soir, Faye a choisi une nouvelle bombe avec laquelle Liam s’associe – laissant son partenaire actuel Brad McClelland célibataire.

Faye était tellement fascinée par Liam qu’elle a dit qu’elle voulait épouser le nouveau venu.

Elle a jailli aux filles après leur rendez-vous: «Il est tellement en forme. C’était un bon rendez-vous. Le chat était là. Il est si grand, il est si beau.