Le chagrin du Premier ministre alors que le nombre de morts de Covid au Royaume-Uni dépasse 100000

Il a dit à la nation qu’il était « profondément désolé ». Acceptant « l’entière responsabilité » de la sombre étape du Royaume-Uni de 100 000 décès dus aux coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était « difficile de calculer le chagrin » causé par les « pertes de vies effroyables et tragiques » au cours de l’année écoulée. La Grande-Bretagne a subi le cinquième plus grand nombre de décès de tous les pays du monde. La dernière analyse montre que la pandémie n’a pas fait de ravages égaux sur la société, avec un nombre disproportionné de personnes à faible revenu perdant la vie – en particulier dans la deuxième vague. Lee Jones examine comment l’État évidé de la Grande-Bretagne s’est non seulement effondré, mais n’a pas réussi à planifier d’arrêter une pandémie. M. Johnson a promis qu’une fois la pandémie terminée, il y aurait une commémoration nationale pour honorer tous ceux qui sont morts. Judith Woods écrit que les morts méritent d’être rappelés. Télégraphe les lecteurs ont rendu hommage aux êtres chers perdus contre Covid dans Never Forgotten, un mémorial en ligne.

Entre-temps, le gouvernement doit révéler le résultat des discussions ministérielles sur des mesures frontalières plus strictes. Les Britanniques dans jusqu’à 30 pays devront payer la quarantaine d’hôtel s’ils retournent au Royaume-Uni pour empêcher de nouvelles variantes de Covid d’arriver d’Afrique australe et d’Amérique du Sud. Nos questions-réponses sur les voyages expliquent comment le système de style australien est susceptible de fonctionner. Et Mat trouve de l’humour dans les nouvelles règles du dessin animé d’aujourd’hui.

Comment le trajet doit-il évoluer pour attirer « l’aristocratie Covid »

Le troisième lock-out national a une fois de plus interrompu les projets de retour au bureau de millions de travailleurs à domicile de sitôt. Alors que les prix des abonnements sont fixés pour une forte hausse de l’inflation et que la soi-disant «aristocratie de Covid» est devenue à l’aise de travailler à domicile, avons-nous vu la fin des heures de pointe des trajets cinq jours par semaine? Est-ce une bonne chose – ou en avons-nous besoin plus que nous ne le pensions? Dans cette fonctionnalité à lecture longue, mon Page de garde collègue Chris Price examine ce que l’avenir nous réserve.

L’énigme de l’histoire de la fenêtre de Thomas Becket résolue

Un vitrail représentant les miracles de Thomas Becket a été remonté pour raconter des histoires que les pèlerins médiévaux reconnaîtraient – après que les experts ont découvert que les images saintes étaient dans le mauvais ordre pendant des siècles. De nouvelles recherches révèlent que le vandalisme et la réparation il y a 350 ans ont confondu les panneaux et leurs intrigues miraculeuses. Découvrez comment des experts ont joint les points pour reconstituer la fenêtre de la cathédrale de Canterbury.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

‘Lavez mon linge’ | Dans une interview pour promouvoir son drame ITV l’année dernière, Ioan Gruffudd a laissé entendre qu’un horaire de travail chargé avait fait des ravages sur son mariage. Cette relation a semblé prendre une fin très publique lorsque sa femme actrice, Alice Evans, a prétendu sur Twitter qu’il la quittait et a déclaré: « Bon sang oui, je vais laver mon linge en public. » Editeur Arts et Spectacles Anita Singh rapports sur le message émotionnel.

Partout dans le monde: la police affronte des manifestants en Inde

Un agriculteur est mort et des dizaines d’autres ont été blessés alors que des affrontements avec la police au sujet des réformes agricoles ont entaché la fête de la République indienne. Des milliers d’agriculteurs dans un convoi de tracteurs ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et des policiers armés de bâtons alors qu’ils franchissaient les barricades de la capitale, New Delhi. Lis Samaan Lateefrapport de et voir plus de photos du monde saisissantes d’aujourd’hui.