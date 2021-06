Le chagrin du mari alors qu’un vétérinaire « bienveillant », 29 ans, se noie dans une voiture avec ses deux chiens après avoir dit à l’opérateur du 999 « Je coule »

UN MARI a révélé son chagrin après qu’un vétérinaire « bienveillant » se soit noyé dans sa voiture avec ses deux chiens après avoir dit à un opérateur du 999 « Je coule ».

Heike Mojay-Sinclar, 29 ans, a appelé les services d’urgence le 8 décembre 2018 pour dire qu’elle était coincée jusqu’à la taille dans un gué à Doles Lane, dans le Derbyshire.

Chester Mojay-Sinclare, a déclaré que le monde avait perdu une personne « empathique, aimante et attentionnée » Crédit : Facebook

Heike Mojay-Sinclar aime les animaux Crédit : Heike.enthuse.com

Cinq minutes plus tard, elle a dit à l’opérateur que l’eau dans sa Honda Civic avait atteint sa poitrine avant la fin de l’appel, a appris le tribunal du coroner de Derby.

Son mari, Chester Mojay-Sinclare, a déclaré que le monde avait perdu une femme « empathique, aimante et attentionnée » – qu’il a rencontrée à l’âge de 18 ans.

Il a déclaré à Derbyshire Live : « Je restais dans une auberge de jeunesse et je cherchais un travail et un logement.

« Elle a visité l’auberge avec trois amis en vacances. C’était un coup de foudre.

« Nous sommes allés prendre un verre dans un bar et avons joué au billard. Nous avons passé quelques jours ensemble, puis elle a dû rentrer et je suis resté. Mais elle est revenue environ deux semaines plus tard pour rester avec moi pendant une semaine et c’est tout. . »

Parlant de leur amour pour les chiens, le mari au cœur brisé a déclaré: « Elle voulait vraiment un chien, elle m’a tordu le bras – j’aime les chiens maintenant.

«Nous avons eu Nibs lorsque nous vivions à Londres et avons ensuite déménagé à Knebworth.

Son mari au cœur brisé a déclaré que le couple avait une « belle vie » avant la tragédie Crédit : Facebook

Le vétérinaire est mort dans la voiture, avec ses deux chiens Crédit : Facebook

« Elle aimait vraiment les animaux, elle allait toujours au-delà dans son travail – elle a été promue vétérinaire en chef chez un vétérinaire à Islington.

« Une fois, quelqu’un a amené un chiot et a dit qu’il l’avait trouvé abandonné dans les bois. Ils l’ont gardé et ont attendu que quelqu’un le récupère, mais personne n’est jamais venu. C’est comme ça que nous avons eu Gus. »

M. Mojay-Sinclare a ajouté: « Elle avait cet esprit et cette énergie pour la vie, c’était une personne tellement empathique, aimante et attentionnée.

«Elle était si intelligente aussi. Elle était le genre de personne qu’il était toujours difficile de ne pas aimer, elle avait cette énergie en elle.

« Nous avons eu une belle vie, deux adorables chiens – pas encore d’enfants, cela arrivait plus tard. Ces 11 années que nous avons eues – chaque jour s’améliorait de mieux en mieux, chaque année. »

L’enquête a appris que Mme Mojay-Sinclare avait quitté son domicile dans le Hertfordshire à 19 h 25 et devait célébrer un anniversaire avec des amis.

Elle devait arriver dans un chalet pour rencontrer une amie à 22 heures, mais a appelé le 999 à 21 h 36 pour dire qu’elle était coincée dans un gué.

LA FAMILLE DÉCLINÉE

Heike a dit à l’opérateur qu’elle était coincée dans sa voiture à Ashbourne et qu’elle était incapable de voir.

Elle a dit au gestionnaire d’appels : « Je coule ».

Les pompiers ont été précipités à trois gués, mais n’ont pas pu voir la voiture de Mme Mojay-Sinclare.

Les équipes ont pataugé dans les eaux de crue qui « coulaient rapidement », a déclaré un responsable de la caserne des pompiers.

Il a déclaré: « Les équipages étaient dans l’eau jusqu’aux épaules et avec des poteaux à gué, ils ont été fouillés de la rive droite à la rive gauche et n’ont rien ramassé. »

« Les poteaux auraient raté le toit car il était tombé sous le fond de la rivière qu’il traversait. »

Un membre de l’équipe a pu trouver une voiture sous les pieds immergée dans l’eau.

Sa voiture avait « sombré dans un trou » dans la « partie la plus profonde » de l’eau, a indiqué l’enquête.

Le tribunal a appris que d’autres personnes s’étaient déjà retrouvées piégées au gué.

La route où Mme Mojay-Sinclare est décédée est désormais fermée et les seules personnes qui y ont accès sont celles qui possèdent des terres sur la ruelle, a indiqué l’enquête.

Son corps et ceux de ses chiens ont été retrouvés à l’intérieur. Une autopsie a donné la cause de sa mort comme noyade.