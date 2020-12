La star de I’m A Celebrity Vernon Kay et sa femme Tess Daly ont fait face au « cauchemar de chaque propriétaire de chien » lorsque leur animal de compagnie bien-aimé a été tué dans un terrible accident à l’extérieur de leur maison.

Tess a accidentellement écrasé la chienne bien-aimée de la famille, Minnie, alors qu’elle rentrait chez elle dans son Range Rover en mars 2019.

Le maltais Shih Tzu était une grande partie de la vie de famille, et sa mort a dévasté Tess, Vernon et leurs enfants Phoebe et Amber.

S’exprimant à l’époque, Tess a déclaré au Sun dimanche: «Je suis dévastée par ce terrible accident. C’est le pire cauchemar d’un propriétaire de chien.

«Cela a eu un effet énorme sur toute la famille et nous avons le cœur brisé de perdre Minnie.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



«Cette période a été et continue d’être une période très émouvante pour nous tous.»

Une source a ajouté: «Tess est absolument au-delà du cœur brisé.

«Elle et Vernon ont fait comprendre aux filles qu’elles ne doivent jamais, jamais laisser sortir les chiens et bien sûr, les animaux sont toujours restés à l’intérieur.

«Mais ils ont fait venir les constructeurs, effectuant divers travaux de réparation dans la cour. Et l’un des ouvriers a bêtement laissé la porte d’entrée ouverte – et Minnie s’est échappée.







(Image: tessdaly / Instagram)



«Tess était sortie pour la matinée et alors qu’elle rentrait et remontait l’allée, elle était trop haute dans son 4×4 pour voir Minnie sauter soudainement.

«Tout s’est passé en un éclair et elle ne pouvait absolument rien faire. Mais c’était écœurant.

«Minnie était comme un autre enfant pour Tess et Vernon et perdre un membre de la famille d’une manière aussi tragique et hideuse est naturellement dévastateur.»

C’était la deuxième fois en trois ans que la famille subissait un deuil de choc, après avoir perdu son Labrador Sam en 2016 à cause de ce qu’on croyait être un ver du poumon.









Tess a repris Instagram de Vernon alors qu’il était dans le château I’m A Celeb, et a tenu les fans au courant.

Elle a déjà partagé une jolie vidéo des nouveaux chiots de la famille – Mickey et Blue.

Quand il est entré pour la première fois dans le château, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle a dit aux fans: « Salut, je fais le compte Instagram de Vernon pendant qu’il est absent sur I’m A Celebrity!

« Je suis impatient de regarder, n’est-ce pas Blue? Oui je le suis! Mais je suis aussi nerveux parce que je pense que son plus grand défi sera la nourriture!







(Image: tessdaly / Instagram)



«Il aime tellement la nourriture que je ne sais pas comment il s’en sortira sans nourriture. Et ses enfants lui manqueront, et ces deux-là, évidemment!

Tess a admis qu’elle se débattait sans Vernon et qu’il lui manquait terriblement.

Elle a dit à Lorraine: « Oh mon Dieu, on a l’impression qu’il est parti pour toujours.

«Je pense à lui à chaque instant de chaque jour et je le regarde tous les soirs, il fait avec brio et c’est charmant de le regarder mais c’est angoissant, c’est vraiment le cas.

«Je crains qu’il ait froid, qu’il ne mange pas…»

Tess a également révélé qu’elle avait des nuits blanches, ajoutant: «Honnêtement, j’ai à peine dormi.

«Je ne pense pas avoir dormi plus de cinq ou six heures depuis qu’il est là-bas.

« L’autre jour, je me suis réveillé en rêvant que je faisais un défi avec Claudia [Winkleman].

« Cela impliquait des serpents et le fait d’être sous terre et c’était terrifiant …

«Je le vis et je le respire à chaque étape du chemin, mais j’aime ça. J’ai ri avec eux et pleuré avec eux.

Tess a révélé qu’elle regardait l’émission tous les soirs avec leur fille Phoebe, 16 ans, et avec leur autre fille Amber, 11 ans, le vendredi soir, car son heure de coucher est un peu plus tard.

«Quand il a dit« bonjour », j’ai regardé leurs visages et ils se sont juste éclairés», a-t-elle dit.

« Il leur manque, ils ne l’ont pas vu depuis quatre semaines et demie maintenant parce qu’ils se sont isolés pendant deux semaines avant d’entrer. »