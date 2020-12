Richard Blackwood a parlé de son chagrin après la mort de sa mère dans ses bras la nuit dernière.

La star de Dancing On Ice et l’ex-star d’EastEnders ont partagé la tragique nouvelle sur Instagram aux côtés de quelques photos d’eux ensemble.

Sa mère avait lutté contre le cancer à trois reprises et est décédée entourée de sa famille samedi soir.

«Je poste et écris ceci avec un cœur lourd ce matin! Je n’ai jamais trop mis en place ces dernières semaines mais mes amis proches et ma famille savaient que ma mère menait sa troisième bataille contre le cancer! Richard a écrit.







«Elle est décédée dans mes bras hier soir devant ma sœur, ma nièce et mon fils !! Je ne vais pas passer trop de mots ici parce que je ne me sens pas trop mais je veux remercier tous ceux qui soutenir, c’était tendre la main, même ceux qui viennent juste de vérifier comment allez-vous en ce moment !!! «

Il a poursuivi: « Je veux que vous sachiez que cela ne sera jamais oublié et je vous apprécie !!!! Je vais terminer sur ce que ma mère était la femme la plus forte que je connaisse et à la toute fin ne s’est jamais plainte! Toujours pousser ses enfants et ses petits-enfants pour continuer et ne pas avoir de yeux rouges ou de haine dans votre cœur, d’où pourquoi vous m’avez vu jouer à ce moment-là ou jouer debout et essayer de faire sourire les autres quand je ne souriais pas!









«La raison pour laquelle je dis toujours que Dieu est bon parce que c’est comme ça que maman nous a élevés!

