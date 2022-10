Le chagrin de papa après que sa fille « pétillante », 14 ans, a été tuée dans un accident d’horreur en tant que conducteur, 38 ans, accusé de conduite dangereuse

Un papa a le cœur brisé après que sa fille adolescente a été tuée dans un horrible accident de voiture.

Tragic Tehleigher Bunting, 14 ans, est décédée mercredi après qu’une Vauxhall Astra noire l’ait écrasée ainsi qu’un copain sur le trottoir.

Tehleigher Bunting, photographiée avec sa sœur, a été tuée mercredi après une collision d’horreur à Leicester Crédit : BPM

Papa Shane Patterson a déclaré qu’il avait du mal à accepter la perte du jeune de 14 ans Crédit : BPM

L’écolière “pétillante” est malheureusement décédée sur les lieux de Braunstone, Leicester, peu après 11 heures du matin lorsque le véhicule a quitté la route.

La deuxième fille de 14 ans a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La famille au cœur brisé de Tehleigher lui a rendu hommage alors que la police a accusé un automobiliste d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Aaron Carter, 38 ans, n’a pas plaidé coupable lors d’une audience au tribunal de première instance de Leicester et a été placé en détention provisoire.

Le père adoptif de Tehleigher, Shane Patterson, a déclaré que la mort du jeune “ne s’imposait tout simplement pas pour moi”.

Il a déclaré à LeicestershireLive qu’il avait été submergé par le chagrin suite à la collision mortelle et qu’il était toujours aux prises avec le fait qu’elle ne rentrerait jamais à la maison.

Shane a expliqué: “Une minute, je pense que je vais bien et la minute suivante, je suis en morceaux. J’essaie toujours de comprendre ce qui s’est passé et qu’elle n’est plus là.

“Je suis dévasté, nous sommes réconfortés par les gens qui nous entourent mais je ne peux tout simplement pas comprendre ce qui se passe en ce moment.

“Zoe, sa mère, a pris ça très mal et je fais juste de mon mieux pour être pratique, en m’occupant en organisant les funérailles et en gardant la famille unie, mais c’est difficile.”

Il a expliqué qu’il avait élevé Tehleigher depuis qu’elle avait un an avant de l’adopter et de la voir s’épanouir en une jeune femme.

Le père accablé de chagrin a déclaré: “Elle était extravertie et pétillante, elle ne pouvait pas en faire assez pour les autres et faisait toujours passer les autres avant elle-même.

“Elle était tellement appréciée et avait tellement d’amis qui sont entrés en contact et ont partagé leur amour pour elle avec nous.”

Il a décrit l’adolescente comme “attentionnée” et “gentille”, expliquant que Tehleigher aimait s’occuper de ses frères et sœurs plus jeunes, ainsi que se faire faire les ongles et jouer avec le maquillage.

“Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens de l’avoir perdue”, a déclaré Shane.

“Des amis et des membres de la famille du monde entier sont entrés en contact et ont montré leur amour, c’est à quel point elle était adorée.

“C’est juste fou, certains d’entre eux que nous ne connaissons même pas, mais notre fille a eu un tel impact sur leur vie qu’ils ont dû se manifester.

“Cela arrive toujours en masse et rapidement, d’aussi loin que l’Australie. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout l’amour qu’ils ont montré.”

La famille est maintenant aux prises avec la perte de leur bien-aimé Tehleigher qui a dévasté la famille.

Un ami proche a créé une page JustGiving dans l’espoir de collecter des fonds pour couvrir les frais funéraires de Tehleigher.

La collecte de fonds a déjà dépassé son objectif de 6 000 £ et a jusqu’à présent levé 7 030 £.

Le conducteur de la Vauxhall Astra, Aaron Carter, a été placé en détention provisoire pour comparaître devant le Leicester Crown Court le 5 décembre.

Le père de Tehleigher l’a décrite comme pétillante, attentionnée et gentille, disant qu’elle aimait s’occuper de ses jeunes sœurs Crédit : BPM