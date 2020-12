La star de Mrs Brown’s Boy, Brendan O’Carroll, a levé le voile sur le départ d’un personnage de longue date de la sitcom à succès.

Malgré sa tristesse à propos de la perte de la star bien-aimée de la série, le natif de Dublin, âgé de 65 ans, a déclaré qu’il n’y avait pas de ressentiment entre lui et l’acteur Gary Hollywood.

L’écossais a joué le coiffeur Dino Doyle dans l’émission BBC One pendant plus de vingt ans.

Après que Gary ait décidé de se séparer de sa famille de Mrs Brown’s Boys, la spéculation a commencé à tourner autour du fait qu’il a quitté son rôle de Dino en raison d’un énorme conflit d’argent.

Levant le couvercle en disant au revoir à son cher ami et co-star, Brendan a insisté sur le fait que Gary avait choisi de quitter la série pour des raisons personnelles.







(Image: BBC / BBC Studios / Alan Peebles)



S’adressant à Dublin Live, le funnyman a révélé: «Certaines personnes ont affirmé que Gary était parti à cause d’une dispute sur l’argent, mais ce n’était pas vrai.

« Ils ne connaissaient pas toute l’histoire et c’était à l’amiable. »

Brendan a admis qu’il avait été bombardé d’abus de la part de fans en colère à la suite des rumeurs.







(Image: BBC Studios / Alan Peebles)



«J’ai eu beaucoup d’abus à ce sujet sur les réseaux sociaux, mais je l’ai laissé passer au-dessus de ma tête. Gary est un numéro fabuleux et travaille avec nous de temps à autre depuis plus de 20 ans.

«Il a décidé qu’il voulait suivre sa propre star et nous sommes ravis pour lui. Gary a décidé de déménager en Espagne et de se créer une nouvelle vie et de faire du fair-play avec lui.







(Image: enregistrement quotidien)



Gary s’est séparé de sa première femme Sharon Mudre, avec qui il a deux fils Jack et Charlie en 2017.

Depuis, il s’est remarié avec sa femme bien-aimée Cherylane et le couple partage son fils Oliver ensemble.

Le spécial Noël de Mrs Brown’s Boys est diffusé à 21h45 sur RTE One et à 22h sur BBC One le 25 décembre.