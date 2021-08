Le chagrin de maman alors que le mal de ventre de son fils de trois ans est diagnostiqué comme un cancer de stade quatre

Une maman a raconté son chagrin d’amour après avoir découvert que le mal de ventre de son fils de trois ans était en fait un cancer de stade quatre.

Demi Chapman, 23 ans, pensait que Freddy devait être constipé lorsqu’elle l’a emmené à A&E avec des douleurs à l’estomac le 17 juillet.

Freddy Barnes, trois ans, subit une chimiothérapie à l’hôpital pour enfants de Birmingham après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade quatre Crédit : BPM

Il se plaignait de douleur depuis un peu plus d’une semaine et a subi une échographie, rapporte le Birmingham Mail.

Les médecins ont trouvé une tumeur entre le foie et les reins du tot et une tomodensitométrie a montré que le cancer s’était déjà propagé à sa poitrine.

Décrivant le moment où elle a appris la nouvelle, Demi, de Sutton Coldfield à Birmingham, a déclaré: « Cela m’a absolument brisé le cœur. Je n’ai jamais pensé qu’en un million d’années, il pourrait s’agir d’un cancer.

« Avant que je ne l’emmène à l’hôpital, il courait toujours et jouait même s’il se sentait mal.

« Je pensais juste qu’il souffrait de constipation parce qu’il disait qu’il avait mal au ventre, puis il a arrêté d’aller aux toilettes, mais le médecin lui a prescrit des laxatifs et il a recommencé à y aller. »

La mère de quatre enfants a déclaré que Freddy, qui a un frère jumeau et un autre frère et sœur, a commencé à se sentir plus mal et ne voulait pas se lever du canapé.

Demi a eu le cœur brisé quand elle a appris que son fils avait un cancer Crédit : BPM

Les médecins ont trouvé une tumeur entre le foie et le rein de Freddy Crédit : BPM

Freddy avec son frère jumeau Finley, sa soeur Mayla et son grand frère Mason Crédit : BPM

« C’est à ce moment-là que je l’ai emmené chez A&E », a-t-elle déclaré.

Le cancer de Freddy, neuroblastome de stade quatre, est maintenant traité par chimiothérapie et il devrait entrer et sortir de l’hôpital pour enfants de Birmingham au cours de la prochaine année.

On espère qu’après trois mois de traitement, la tumeur sera suffisamment petite pour être opérée.

Mais la famille de Freddy attend toujours de savoir si le cancer s’est propagé à sa moelle osseuse.

Pendant ce temps, la pépinière de Freddy, Smart Start à Sutton Coldfield, a mis en place une page de collecte de fonds pour aider à soutenir la famille du bambin pendant son hospitalisation.

La page avait un objectif de 500 £ mais a déjà collecté plus de 3 000 £.

Demi, qui vient de Sutton mais vit maintenant à Handsworth, a déclaré qu’elle était « submergée » par ce geste aimable.

Jenny Harris, la responsable de Smart Start, a déclaré: « Nous avons pensé que c’était vraiment dommage ce qui est arrivé à Freddy. Il n’était qu’à la crèche il y a deux semaines et il allait parfaitement bien.

« Nous avons décidé de collecter 500 £ pour des jouets et des pyjamas, etc. et pour aider maman à se rendre à l’hôpital et en revenir et nous ne pouvions pas croire la réponse que nous avons eue. Elle a été partagée de loin. «

Vous pouvez faire un don à la page Just Giving de Freddy ici.

Repérer les symptômes Les symptômes du cancer peuvent être très similaires à ceux d’autres maladies infantiles – et ils varient d’un enfant à l’autre. Selon Cancer Research UK, il y a 15 signes à surveiller : Incapable de faire pipi, ou a du sang dans son pipi

Une grosseur, une fermeté ou un gonflement inexpliqués n’importe où dans leur corps

Douleur abdominale persistante ou gonflement

Maux de dos ou douleurs osseuses qui ne disparaissent pas

Crises ou changements de comportement inexpliqués

Des maux de tête qui ne partent pas

Ecchymoses fréquentes ou inexpliquées, pâleur inhabituelle ou éruption de petites taches rouges ou violettes qui ne peuvent pas être expliquées

Saignement inexpliqué

Se sentir fatigué tout le temps

Infections fréquentes ou symptômes pseudo-grippaux

Vomissements inexpliqués

Fièvre inexpliquée (températures élevées) ou transpiration

Perte de poids inexpliquée

Se sentir essoufflé

Modifications de l’apparence de l’œil ou reflets inhabituels des yeux sur les photos

Freddy photographié avec son frère jumeau Finley Crédit : BPM