Le chagrin de la star de I’m A Celeb Scarlette Douglas alors qu’elle se sépare en secret de son petit ami star de The Voice

La star de I’M A CELEBRITY Scarlette Douglas s’est secrètement séparée de son petit ami musicien Lyndrik Xela.

L’animateur de 35 ans, qui s’est inscrit à la nouvelle série de l’émission australienne sur la jungle, a rompu avec la star de The Voice après une relation de deux ans.

La présentatrice de télévision, qui a quitté son emploi d’animatrice A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière pour Channel 4, Worst House on the Street,

Une source a déclaré au Sun: «Ils se sont séparés tranquillement plus tôt cette année – c’était difficile avec son emploi du temps et sa carrière.

“Elle était bouleversée quand c’est arrivé pour la première fois, mais elle va bien maintenant et attend avec impatience son voyage I’m A Celeb.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a plus de dix ans lorsqu’ils ont joué côte à côte dans l’émission Thriller Live du West End.

Scarlette a précédemment admis qu’il était “difficile” d’équilibrer son horaire de travail et sa vie familiale, étant donné le temps qu’elle passe à l’étranger pour filmer A Place in The Sun.

L’expert immobilier a expliqué qu’elle travaillait souvent des “heures folles” et qu’elle était souvent loin de la maison qu’ils partageaient ensemble.

Elle a déclaré: «La partie la plus difficile, eh bien, il y a quelques choses qui sont un peu délicates.

“J’ai fait cette émission principalement en étant célibataire et j’ai un partenaire maintenant.”





Scarlette a ajouté: “Nous sommes ensemble depuis [the first] confinement et nous nous connaissons depuis des années et nous nous sommes maintenant réunis.

“Mais c’est un peu difficile de partir parce que je le laisse à la maison et il fait son truc et je suis absent. Mes heures peuvent parfois être folles, alors je suppose que c’est ce qui est difficile.

Lyndrik est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’il a impressionné les juges sur la voix.

Désormais, Scarlette rejoindra de grands noms comme Boy George et Mike Tindall dans la nouvelle série ITV qui débutera le 6 novembre.

Un initié de la télévision a déclaré: “Scarlette a ce qu’il faut pour devenir un grand nom comme Stacey Solomon et Joel Dommett après son passage dans la jungle.

“Elle s’est avérée être un succès auprès des téléspectateurs suite au succès de ses émissions immobilières et il ne fait aucun doute qu’elle sera inondée d’offres pour plus de concerts à la télé.”

Ensemble, Scarlette et Stuart sont également à la tête de Flipping Fast, aux côtés de l’architecte George Clarke.

Et ils ont succédé à Kirstie Allsopp et Phil Spencer pour une édition spéciale de Love It or List It dans le cadre du projet Black to Front de Channel 4 l’année dernière.

Scarlette, qui s’est également produite dans le West End, a trouvé sa place à l’écran après avoir décroché un test d’écran à travers son travail de développement immobilier et celui de Stuart.

Mais elle a raconté comment elle avait dû quitter A Place In The Sun par épuisement.

Elle a déclaré: «L’année dernière, nous n’avons pas vraiment pu voyager à cause de Covid et du Brexit et de tout ce genre de choses, mais en août, je suis restée coincée en Espagne avec Covid pendant deux semaines.

“Quand j’ai regardé mon agenda pour cette année et à la fin de l’année dernière, j’ai eu un peu de burn-out, j’ai eu un peu de malaise.

“Je me suis dit : ‘Je ne sais pas comment je vais faire ça’, mais par la grâce de Dieu, beaucoup de vitamines et beaucoup d’eau, ça m’aide à m’en sortir.”

