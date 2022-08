Le chagrin de la famille alors qu’une fille de 10 ans est incapable de marcher après avoir monté une chaussée sur une moto et l’a fauchée en délit de fuite

Une JEUNE fille a été incapable de marcher après qu’une moto l’ait fauchée dans un délit de fuite alors qu’elle se promenait le long d’un trottoir.

Emily McGregor, 10 ans, marchait le long d’un chemin public vers 19h40 samedi lorsqu’elle a été heurtée par une moto.

Une moto est montée sur le trottoir et a fait tomber Emily McGregor au sol Crédit : NCJ MEDIA

Emily, 10 ans, passera le reste de ses vacances scolaires à l’hôpital Crédit : NCJ MEDIA

Laura, maman de deux enfants enceinte, s’est précipitée sur les lieux pendant que le frère d’Emily appelait une ambulance Crédit : NCJ MEDIA

Laura, sa mère très enceinte, a reçu un appel bouleversant indiquant que sa fille avait été heurtée par le vélo et s’est précipitée sur les lieux avec son troisième enfant.

Emily et son amie s’étaient rencontrées pour aller jouer ensemble mais en moins de cinq minutes, elle a été renversée.

Laura a déclaré: “Il y avait deux garçons à moto, l’un l’a frappée et elle a traversé la clôture en volant.”

Elle prétend “qu’ils sont juste partis” alors que l’ami d’Emily lui téléphonait frénétiquement tandis que le frère de la jeune fille appelait le service d’ambulance écossais à l’adresse de Livingstone, a rapporté le Daily Record.

Laura dit que tout le monde dans la communauté est affecté par ce qui s’est passé.

Elle a déclaré: “Le fait qu’il faille qu’un enfant soit frappé pour que quelque chose soit fait est dégoûtant, il s’en va si vite et si vite.

“Je pense juste que c’est honteux, des accidents arrivent, mais le fait qu’ils l’aient quittée et qu’ils ne savaient pas si elle allait bien et qu’ils sont juste partis, c’est dégoûtant.

La jambe d’Emily a dû être manipulée et mise dans un plâtre deux fois car elle était trop serrée la première fois.

Sa mère a déclaré: “Elle a vraiment du mal avec les béquilles parce qu’elle a un plâtre très lourd car il y avait tellement de fractures dans sa jambe.”

Laura dit qu’Emily a “plutôt bien géré” mais s’inquiète de l’impact mental que l’incident pourrait avoir plus tard.

Un médecin a dit à la famille qu’ils ne connaîtraient pas l’étendue des dégâts avant au moins six semaines.

La blessure a déjà fait des ravages, Emily craignant de ne pas pouvoir remplir son rôle passionnant à l’école.

Sa mère a expliqué: “Elle est si fière de devenir ambassadrice du sport et a obtenu ses sweats à capuche avec l’ambassadeur du sport dans le dos maintenant elle s’inquiète à ce sujet et dit qu’elle ne veut plus marcher sur un chemin.”

Les gendarmes ont lancé une enquête pour retrouver les responsables.

Ils encouragent toute personne ayant des informations à se manifester.

L’inspecteur Kylie Barnard, du poste de police de Livingston, a déclaré: «La victime et sa famille ont été secouées par cet incident et nous demandons des informations pour retrouver les responsables.

“Nous sommes également désireux d’entendre toute personne ayant des images privées de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord.”

Toute personne ayant pu être témoin de l’incident doit contacter la police écossaise au 101 en citant le numéro d’incident 3223 du 6 août.