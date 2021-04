KHLOE Kardashian passe une semaine difficile alors que son bébé papa Tristan Thompson est accusé de la tromper à nouveau.

le dernières allégations porter le nombre total d’infidélités signalées à quatre, la star de la NBA ayant été accusée d’avoir des relations avec des mannequins, des filles de club et même Kylie Jenner’s BFF.

16 Khloe a dû endurer des allégations de tricherie et des rumeurs tout au long de sa relation avec Tristan Crédit: E! Réseaux

16 Tristan aurait trompé Khloe plusieurs fois Crédit: E!

Pauvres Khloe est vraiment en train de traverser la sonnerie en ce moment. Tout comme le la fureur autour de sa photo inédite s’éteint, son petit ami marche / arrêt est accusé de l’avoir trompée à nouveau.

Khloe, 36 et Tristan, 30 ans, ont eu une relation tumultueuse depuis que l’athlète a été surprise en train de tromper sa petite amie alors enceinte juste un jour avant qu’elle ne donne naissance à leur fille, Vrai, en 2018.

TMZ images partagées du papa de deux tromper sa petite amie alors qu’elle était enceinte de trois mois de leur enfant.

La vidéosurveillance obtenue par le site Web a montré Thompson dans un salon de narguilé à l’extérieur de Washington DC avec trois femmes.

16 Tristan a été vu quittant un hôtel avec le mannequin Lani Blair Crédit: Instagram

16 Des témoins ont déclaré avoir vu Blair et Thompson entrer dans l’hôtel et partir des heures plus tard. Crédit: Instagram

Dans le clip, daté du 7 octobre 2017, le basketteur peut être vu en train de s’embrasser avec les deux femmes.

Avant que Khloe eu la chance de donner naissance à leur fille Vrai, Tristan a été surpris à nouveau en ramenant une femme mystérieuse – qui serait le mannequin Instagram Lani Blair – à son hôtel

L’athlète professionnel a été aperçu à l’hôtel de son équipe, le Four Seasons, avec la petite brune.

Des témoins ont raconté PageSix cette Thompson et le mannequin a passé environ quatre heures à l’intérieur de l’hôtel avant de repartir avec Thompson portant une tenue différente.

16 Tristan a triché pendant que Khloe était enceinte Crédit: instagram.com/khloekardashian

16 L’une des aventures présumées s’est produite au début de la grossesse de Khloe Crédit: E!

Après la publication des photos, Tristan et Khloe ont tenté de résoudre les problèmes, mais se sont finalement séparés en 2019 après avoir été surpris en train de la tromper avec plusieurs femmes, dont une sœur. Kylie Jennerle meilleur ami de, Jordyn Woods.

Jordyn, 23 ans, admis s’embrasser Tristan après une nuit de fête, mais le magasin Hollywood Unlocked a déclaré que l’affaire durait en fait depuis des SEMAINES.

Le site revendique Jordyn a envoyé un message à Khloe le lendemain de la fête et lui a expliqué qu’elle était restée chez lui pour s’assurer qu’il « ne trichait pas » avec une autre fille.

Ils disent qu’après la publication des rapports, Khloe a confronté Jordyn, qui a ensuite admis ce qui s’était passé entre elle et Tristan.

16 Jordyn, la meilleure amie de Kylie, a admis avoir embrassé Tristan Crédit: Reportez-vous à la légende

16 Kylie et le reste de la famille l’ont coupée de leur vie Crédit: Instagram

Khloe aurait ensuite abandonné Tristan sans un instant d’hésitation et les aveux ont abouti à ce que les Kardashian-Jenners aient complètement exclu l’influenceur de leur vie.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: «Toute la famille écarte Jordyn. [Kylie’s been] dans le déni pendant des jours. Elle est très déchirée sur la façon de gérer la situation.

« Khloe est plus déçue que quelqu’un d’aussi proche de sa famille la trahisse. Elle n’arrive pas à y croire. »

Après plusieurs mois d’intervalle, les ex se sont réconciliés pendant la pandémie de l’année dernière et ont semblé être plus forts que jamais, discutant même de mariage et possiblement d’avoir un deuxième enfant.

16 Il était apparu que le couple était plus amoureux que jamais Crédit: instagram.com/khloekardashian

16 Khloe et Tristan parlaient d’avoir un deuxième enfant Crédit: Instagram @khloekardashian

Cependant, plus tôt cette semaine, Tristan a été accusé d’avoir triché Khloe encore une fois par le mannequin et influenceur Sydney Chase, 23 ans, qui dit avoir eu une aventure ensemble en janvier de cette année.

La bombe brune a partagé des détails graphiques de sa prétendue liaison et a déclaré qu’elle avait appris qu’il sortait toujours avec le L’incroyable famille Kardashian star, elle « lui a coupé la parole. »

Sydney – qui est un ami proche de l’ancien Idole américaine concurrent, Erika Perry – est allé sur le podcast Pas de cavalier hébergé par Adam22 où elle a discuté de sa présumée infidélité.

La star des médias sociaux a ensuite déclaré à propos de leur connexion présumée: «Je ne savais pas – il m’a dit qu’il n’était plus dans une relation.

16 Sydney a déclaré que les allégations selon lesquelles Tristan la trompait étaient vraies Crédit: Instagram

16 Sydney a dit qu’elle et Tristan s’étaient connectées plus tôt cette année Crédit: Instagram

«Alors nous avons parlé. Nous avons traîné plusieurs fois. Nous avons tout fait. C’était en janvier ou novembre – probablement janvier.

«Ensuite, nous avons traîné, tout était cool et il me parlait. Et j’ai littéralement dit « êtes-vous célibataire? »

«Et il a dit« oui ». Alors j’ai dit «d’accord, nous pouvons parler». Encore une fois, nous avons traîné plusieurs fois, c’est arrivé.

Cependant, Sydney a ensuite déclaré qu’elle avait découvert «qu’il n’était pas célibataire», ce qui l’avait amenée à «l’interrompre».

16 Le thé a été renversé sur le podcast No Jumper Crédits: TikTok / sydneychasexo

16 Tristan aurait contacté Sydney le lendemain de l’anniversaire de True Crédit: Instagram

Mercredi The Sun a révélé en exclusivité une vidéo de Sydney parler davantage de Tristan, prétendument qu’il a envoyé des textos sales, et lui a même dit que sa petite amie Khloé n’était «pas son genre».

Lors d’un Instagram Live qui a été enregistré le 8 avril, superbe mannequin Sydney Chase, 23 ans, a lu des messages à ses amis qui auraient été de Tristan.

Porter une casquette de baseball rose et un crop top noir après une nuit à boire, Sydney semblait oublier que son amie la diffusait en direct.

Elle a dit: « Tristan Thompson vient de dire: ‘Envoyez-moi une photo de votre [inaudible].

16 Sydney dit que dès qu’elle a découvert qu’il était toujours avec Khloe, elle l’a arrêté Crédit: Instagram

16 Tristan a dit à Sydney qu’elle ressemblait à son ex Jordan Craig Crédit: Instagram

«Tristan a littéralement dit: ‘Oui bébé j’aime ça. Je veux voir à quoi ils ressemblent. Je suis curieux. Vous m’avez enthousiasmé de revenir.

Elle a alors remarqué que son amie Erika enregistrait et a dit: «Oh oui, c’est sur Live. Je suis sur le point de me baiser dans le a **. Eh bien, ça va.

Sydney a poursuivi: «Peut-être aussi, à ce stade, c’est la vie. Je ne signe rien, tu as fait ce que tu as fait de toi. Tristan m’a frappé. Je ne l’ai pas frappé. «

Elle a poursuivi en disant que Tristan pensait qu’elle ressemblait à sa première maman bébé, Jordan Craig.

Elle a dit: «Apparemment Khloe n’est pas son type mais je suis son type et [inaudible.] Il voulait le statut et pouvoir garder ce statut, mais je ressemblais à son ex et je suis son type.

«Sa petite maman. Mais il m’a juste appelé et m’a dit: ‘Tu es ce que j’aime’ et je suis comme ‘Tu es avec quelqu’un.’ »

Alors que la conversation s’interrompait, Sydney a répété: «Il n’y a aucun moyen qu’elle ne le sache pas.»

L’IG Live a été tourné à la même date que le Pas de cavalier podcast, hébergé par Adam22, où elle a fait les premières allégations de l’infidélité présumée de Tristan.

Tristan n’a pas encore commenté les allégations et n’a pas immédiatement répondu à la demande du Sun.