Katie Price a partagé son chagrin après avoir été incapable de passer le jour de Noël avec sa mère en phase terminale.

Et l’ancien mannequin glamour craint que ce ne soit le dernier Noël de maman Amy.

En raison de la pandémie de coronavirus et du système de niveaux qui a été imposé, de nombreuses personnes n’ont pas pu passer la période des fêtes avec leurs proches.

La maman de cinq enfants a dit qu’elle était bouleversée d’être séparée de sa mère, qui souffre d’une maladie pulmonaire en phase terminale, une fibrose pulmonaire idiopathique, et qu’elle craignait de ne pas rester longtemps avec elle.

La semaine dernière, Katie a découvert que la santé de sa mère de 64 ans se détériorait rapidement.







Son état signifie que ses poumons sont cicatrisés et que la respiration est difficile. Elle a été diagnostiquée en 2017 et a déclaré à l’époque qu’il ne lui restait que deux ou trois ans à vivre.

Katie a déclaré au Sun: « J’ai le cœur brisé. Ma mère s’est beaucoup détériorée, elle doit utiliser de l’oxygène et a besoin d’aide pour respirer maintenant, donc ce n’est pas bon – mais elle est toujours si déterminée.

«Je pensais que ce serait son dernier Noël, je le craignais, ce que je veux dire, c’est probablement son dernier Noël réussi où elle pourra être elle-même et rire.

« Nous n’allions jamais tous être ensemble en tant que famille à cause des règles, donc notre plan était de rendre visite à ma sœur Sophie la veille de Noël, puis d’aller chez ma mère aujourd’hui pour le dîner de Noël. »







Katie a déclaré qu’elle et son petit ami Carl Woods s’étaient isolés depuis leur retour de Turquie et avaient fait faire des tests Covid pour s’assurer qu’ils ne mettaient personne en danger à Noël.

Mais malheureusement, comme tant d’autres, elle n’a pas pu être avec sa mère après tout.

Elle a dit qu’autant qu’elle voulait voir sa mère, elle ne voulait pas la mettre «en danger».

La femme de 42 ans a déclaré que la maladie de sa mère était «cruelle» parce que personne ne savait ce qui allait lui arriver.

Elle a dit que la chance de sa mère pourrait changer si elle avait une transplantation pulmonaire, mais a dit que ce serait un « miracle ».







Le coup a porté une déception supplémentaire pour Katie parce qu’elle avait ses cinq enfants pour Noël cette année.

Harvey, 18 ans, passe chaque Noël avec sa mère, tandis que Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, se relaient entre Katie et la maison de leur père Peter Andre, et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, passent la journée à tour de rôle avec Katie et leur père Kieran Hayler.

Katie a dit qu’elle aurait adoré emmener les enfants voir leur grand-mère afin de pouvoir les regarder ouvrir les cadeaux qu’elle leur a achetés.

La star a déclaré qu’elle devrait dépenser environ 1000 £ par fois pour que tout le monde passe des tests de Covid avant de voir Amy comme si elle attrapait la maladie, ses chances de survie seraient faibles. Mais elle a dit que dépenser cet argent en valait la peine.