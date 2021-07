Le « chagrin » de Harry et Meghan à propos du prince Philip et « dans les coulisses » de la fonction de discussion explosive d’Oprah dans un livre mis à jour

Le « chagrin » du PRINCE Harry et Meghan Markle à la suite de la mort du prince Philip figurera dans une version mise à jour de leur biographie, Finding Freedom.

Les reporters royaux Omid Scobie et Carolyn Durand ont mis à jour le livre avec un nouveau chapitre, promettant une foule de révélations depuis sa première publication l’été dernier.

La version mise à jour de Finding Freedom inclura les détails dans les coulisses de l’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Crédit : Reuters

En plus de la réaction du duc et de la duchesse de Sussex à la mort de Philip, l’éditeur HarperCollins a déclaré que la dernière édition partagerait les détails « en coulisses » de l’interview explosive de Harry et Meg avec Oprah ainsi que de leur déménagement en Californie.

Il racontera également « le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de leur fille ».

Trouver la liberté raconte déjà la romance et la brève période du duc et de la duchesse en tant que membres de la monarchie avant qu’ils ne se séparent pour forger une nouvelle vie pour eux-mêmes et leur fils Archie en Amérique.

Mais après une année tumultueuse pour la famille royale, une mise à jour était nécessaire.

HarperCollins a déclaré que l’épilogue de l’édition de poche partagera: « Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qui va arriver avec Archewell Productions. »

Il comportera également: « Les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip. »

Un nouveau chapitre du livre discutera du chagrin du duc et de la duchesse de Sussex à la suite de la mort du prince Philip Crédit : Getty

La nouvelle édition sortira le mois prochain

Le duc de Sussex a rendu un hommage poignant à son grand-père après sa mort, le qualifiant de « maître du barbecue, légende de la plaisanterie et effronté jusqu’à la fin ».

Harry est ensuite retourné au Royaume-Uni pour les funérailles sans Meghan, qui était enceinte à l’époque et a conseillé de ne pas voyager par ses médecins.

La mise à jour de Finding Freedom, qui sera mise en vente le 31 août – date à laquelle Diana, princesse de Galles a été tuée dans un accident de voiture en 1997 – aurait été écrite avec la participation des personnes les plus proches des Sussex.

Omid Scobie, un journaliste privilégié des Sussex, a déclaré à propos de la première édition que le couple « n’avait pas autorisé le livre et n’avait jamais été interviewé pour cela ».

Sa version mise à jour viendra après que les Sussex aient plongé la famille royale en mode crise avec leur interview explosive d’Oprah, donnant une série de révélations choquantes qui dépeignaient la monarchie comme une institution raciste et indifférente.

Ils ont dévoilé leur brève vie en tant que couple royal actif, alléguant qu’un membre de la famille – et non la reine ou Philip – avait fait un commentaire raciste à propos de leur fils et que la duchesse avait des pensées suicidaires.

Oprah est restée bouche bée lorsque la duchesse – le premier membre métis de la monarchie britannique moderne – a déclaré qu’un autre royal s’inquiétait de la couleur de la peau de leur fils Archie.

Et Harry a créé d’autres ondes de choc ce mois-ci en annonçant ses propres mémoires révélatrices à venir, promettant un récit « précis et entièrement véridique » de sa vie.

Le livre sera publié pendant le jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Et l’accord lucratif – d’une valeur pouvant atteindre 29 millions de livres sterling avec les éditeurs Penguin Random House – impliquerait quatre livres.

Le deuxième de ces livres ne devrait sortir qu’après la mort de la reine, a rapporté le Daily Mail.

On dit que les amis du duc de Sussex craignent qu’il dévoile des secrets embarrassants dans le livre, qui devrait être publié l’année prochaine.

Buckingham Palace aurait été averti qu’ils « devraient avoir peur » de ce qui en sortirait.