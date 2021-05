DEMI Jones a révélé son chagrin alors que ses «méchants» trolls affirmaient qu’elle A MENSUÉ au sujet de son diagnostic de cancer de la thyroïde.

La star de Love Island, âgée de 22 ans, a été choquée par son combat contre la santé ces dernières semaines.

Elle est apparue sur Good Morning Britain aujourd’hui pour avertir les autres après qu’une boule dans la gorge n’a pas été diagnostiquée pendant deux ans.

Mais lors de son entretien émotionnel, la star de télé-réalité a admis qu’elle avait été victime d’abus en ligne à propos de son cancer.

Elle a déclaré aux animateurs Susanna Reid et Bill Turnbull: «J’ai eu des commentaires désagréables de la part de gens disant que je mens, et ‘elle est ceci et elle est cela’.

«Je l’ai vu sur mon Instagram et j’ai pensé que c’était ridicule. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça.

«Je ne réponds pas aux trolls sur les réseaux sociaux. ça ne vaut pas mon temps.

«Je suis vraiment fort à ce sujet, j’ai toujours été comme ça, mais ça me rend vraiment triste.

«Je ne mens pas du tout à ce sujet ou ce que je fais à ce sujet. C’est une chose vraiment sérieuse et je ne veux pas vivre ça.

Demi a déclaré qu’elle parlait de sa bataille contre le cancer de la thyroïde pour aider les autres à faire pression pour des tests après avoir reçu le feu vert avant de se rendre sur Love Island en janvier 2020.

«Si je pouvais sauver la vie d’une personne ou amener des jeunes filles à vérifier leurs bosses, alors c’est tout simplement incroyable pour moi.»