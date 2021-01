Bobby Davro a perdu son père à l’âge de 95 ans quelques semaines à peine après l’avoir supplié de «tenir bon» jusqu’à la nouvelle année.

Le comédien, 62 ans, avait été interdit de rendre visite à son père Bill Nankeville dans la maison de soins où il avait déménagé après que sa santé ait commencé à décliner.

En vertu de règles strictes sur les coronavirus, Bobby était incapable de voir ou de réconforter son père car il devenait plus fragile au fil des mois.

Annonçant la triste nouvelle dans un message Twitter, Bobby a rendu hommage à son père « héros », un ancien olympien qui a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux de 1948 et 1952.







(Image: Bobby Davro / Twitter)



Partageant une photo d’eux lors d’un dîner, le bras de Bill jeté fièrement autour des épaules de son fils, Bobby a écrit: «Aujourd’hui, j’ai perdu mon meilleur ami et mon héros.

« L’être humain le plus merveilleux que j’aie jamais connu. Je suis si fier de lui. Il a été champion de GB mile et a représenté son pays à deux jeux olympiques, mais pour moi, il était juste » papa « .

« Il me manquera tellement et je l’aimerai pour toujours », a-t-il ajouté.

«Chaque fois que j’étais avec lui et qu’il était présenté à n’importe qui comme » C’est Bill Nankeville, c’est le père de Bobby Davro « , j’étais toujours fier de dire » Non … je suis Bobby Davro et je suis le fils de Bill Nankeville! » Dors bien papa. Je t’aime jusqu’à la lune et retour. «

La tragique nouvelle survient quelques semaines seulement après que Bobby ait admis ses craintes pour la santé de Bill et ses espoirs que son père pourrait «tenir» un peu plus longtemps jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 cesse de faire rage.









Il a déclaré que la crise sanitaire mondiale avait privé les deux hommes d’un temps précieux ensemble et a déclaré que Bill « disparaissait avec le temps ».

«Mon père a dû emménager dans une maison de retraite parce qu’il commençait à s’affaiblir et avait besoin de soins à plein temps. Et à cause de cela, je ne peux pas le voir», a déclaré Bobby au Daily Star dimanche le mois dernier.

« Cela a été la pire année de ma vie. En parler me bouleverse. »

Bobby a expliqué comment son père ne pouvait même pas passer les tests de santé dont il avait besoin à cause des directives strictes de Covid, ajoutant: « J’espère juste qu’il pourra tenir. »









« Je n’aime pas y penser. Mon pauvre vieux père – je l’aime tellement. C’est mon héros », at-il poursuivi.

« J’espère qu’il a encore quelques mois. S’il attrapait le virus, il n’aurait aucune chance. »

Le couple a pu rester en contact avec des appels téléphoniques réguliers, et Bobby a déclaré à l’époque qu’il espérait pouvoir se rencontrer pour un précieux moment en face à face la veille de Noël.

Mais des mois de séparation ont fait des ravages sur Bobby, qui a déclaré à l’époque qu’il s’était senti « triste, en colère et désabusé » pendant la pandémie.

Il a dit qu’il avait été réconforté par ses quatre enfants et ses amis « incroyables » qui l’avaient soutenu pendant cette période difficile.