Wendy Williams a rendu hommage à sa maman bien-aimée Shirley en annonçant sa mort.

La star a partagé son chagrin avec les fans dans son émission-débat, The Wendy Williams Show, aujourd’hui.

Vêtue d’une robe noire avec une fente dramatique qui mettait en valeur ses jambes, Wendy a déclaré aux téléspectateurs: « Au nom de ma mère, parce que ma mère, elle dit: ‘Vous les avez, elles sont longues, vous les montrez’.

« Elle m’a également convaincu de choisir cette tenue aujourd’hui. Elle est également décédée. »

Wendy a déclaré que sa mère était décédée «il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, plusieurs semaines», et qu’elle était «décédée magnifiquement et paisiblement et entourée d’amour».







Wendy a dit que sa mère n’avait pas souffert.

Parlant de leur amitié étroite, elle a ajouté: «Notre relation était comme celle de deux adolescentes de 17 ans, si je pouvais choisir un âge.

« Ma relation avec ma mère, jusqu’à la fin, était si girly et si ridiculement rigolote. »

Wendy était si proche de sa mère qu’elles parlaient souvent au téléphone pendant de si longues périodes qu’elles finissaient toutes les deux par s’endormir.

Elle a dit que l’un de leurs passe-temps communs préférés était de regarder la télévision trash et de se faire les ongles ensemble.







Wendy a ajouté: « Finie la meilleure mère, la meilleure petite amie qu’une fille puisse avoir. Je me sens chanceuse de l’avoir eue toute ma vie pendant mes 56 ans. Les gens de ma tranche d’âge, beaucoup d’entre vous, au fil des ans, c’est comme si vous aviez vraiment de la chance d’avoir votre mère et votre père ensemble dans un mariage heureux.

« Pour moi, mon truc, c’est que je dois être fort pour mon fils. C’est sa première mort, il ne connaît pas la mort, il a 20 ans. Donc, si je prends le téléphone et que je tombe en panne, je cerne et je crie et roulant sur le sol – je suis baptiste, donc vous savez que nous faisons tout cela – mais si je lui fais tout cela, alors il va s’inquiéter pour moi, alors il va s’inquiéter pour son grand-père et sa tante … il va s’inquiéter pour tout le monde dans la famille et se demander peut-être qu’il n’agit pas correctement. «







Wendy a dit que son père «va bien» et qu’elle et ses frères et sœurs attendent de lui de la force dans cette période difficile, et que leurs enfants se tournent vers eux.

Elle a poursuivi: « Mon fils regarde vers moi et donc je lui donne la force dont il a besoin. Ce n’est pas comme si je ne pleurais pas … Je ne pleure tout simplement pas devant vous à propos de cette chose en particulier.

« Wow, je l’ai fait. Même pas un bleu brumeux. Pas même rien, » dit-elle en se félicitant de ne pas fondre en larmes.

Elle a plaisanté: « Quel genre de robot suis-je devenue?

«Je vais m’en occuper en thérapie, où ma mère assiste et s’assoit secrètement à l’autre bout du canapé. Elle est partout.

La cause de la mort de Shirley n’est pas encore connue.