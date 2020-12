Jacqueline Jossa a partagé sa dévastation après que l’émission dans laquelle elle a fait ses débuts dans le West End ait été contrainte de fermer.

Le champion I’m A Celebrity et ancienne star d’EastEnders a joué dans A Christmas Carol au Dominion Theatre de Londres.

Elle a joué Emily and the Ghost of Christmas Future dans la comédie musicale étoilée aux côtés de Brian Conley et Matt Willis.

Malheureusement, l’émission a été contrainte de baisser son rideau pour la dernière fois après que Londres ait été plongée dans le rang 3 à la suite du dernier verrouillage du coronavirus.

Une déclaration sur le compte Instagram officiel de l’émission disait: « C’est avec beaucoup de tristesse et de déception que nous annonçons A Christmas Carol fermera à partir du mercredi 16 décembre après l’annonce que Londres passera aux restrictions de niveau 3. »









Il a continué: « Nous sommes très fiers du spectacle, qui a joué à guichets fermés et a apporté une joie festive à un si grand nombre pendant cette période et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu. »

Jacqueline, qui partage ses filles Mia et Ella avec son mari Dan Osborne, avait diverti un public socialement éloigné avec le spectacle festif et avait époustouflé les gens avec son incroyable talent.

Partageant une photo de l’ensemble du casting sur scène avec son histoire Instagram, elle a écrit: « Votre équipe me manque. »









Les fans ont été dévastés après avoir raté leur chance de voir l’émission.

L’un d’eux a posté: « Je veux vraiment pleurer, c’était la seule chose que j’attendais avec impatience à la fin d’une telle année de merde, j’allais à cela au lieu du panto auquel je suis allé chaque année sans faute »

Un autre a écrit: « J’allais le voir vendredi avec ma petite mère et mes 3 filles, nous sommes tellement éviscérés si tristes fois »

« Remettez le spectacle l’année prochaine à Londres et dans d’autres endroits aussi », a suggéré un fan.







(Image: jacjossa / Instagram)



Alors qu’un autre a écrit: « Tellement triste que cela doive arriver pour vous les gars après tout le travail et les efforts qui y ont été consacrés »

Ceux qui ont vu Jacqueline dans le spectacle ont été émerveillés par son incroyable voix chantante.

La femme de 28 ans a été inondée d’éloges après ses débuts.

« Je savais qu’elle pouvait chanter mais WOW irréel @jacjossa », a jailli l’un de ses partisans.

Alors qu’un autre a simplement commenté: « WOW WOW WOW !!!! »