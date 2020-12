Harry Redknapp a été dévasté car son chien Lulu est décédé avant Noël.

Je suis une célébrité … Le champion de Get Me Out Of Here a partagé quelques mots d’amour sur son chien lors d’un hommage approprié sur Instagram mercredi.

Harry a dit aux fans que sa « belle » Lula était décédée dimanche matin.

Elle avait 11 ans et demi.

Le père a dit qu’elle serait «pour toujours» dans son cœur et celui de sa femme Sandra.







(Image: Instagram / barney_and_lulu__redknapp)



Il a écrit: «Nous sommes très tristes d’avoir perdu notre adorable Lulu dimanche matin …

« 11 ans et demi d’amour, beaucoup de câlins et de promenades (ce qui était la chose préférée de Lulus) Pour toujours dans le mien, le cœur de Sandra et Barney. »

Cela vient après qu’Harry se soit ouvert sur le fait d’avoir été secoué lorsque son chien Barney a failli mourir après avoir mangé un gâteau de Noël l’année dernière.







(Image: Instagram / harryredknapp)



Le manager de football a été frappé de peur lorsqu’il a découvert que Barney avait dévoré tout un gâteau de Noël.

Le gâteau de Noël était complet avec tous les accompagnements, y compris les raisins de Corinthe qui sont toxiques pour les chiens.

Dans une nouvelle interview, Harry a exhorté les autres propriétaires de chiens à faire attention pendant la saison de Noël.







(Image: Instagram / barney_and_lulu__redknapp)



Il a dit au Sun: « Barney est un peu un garçon, alors Barney a mangé le gâteau de Noël. Alors on l’emmène chez le vétérinaire, et ils doivent lui pomper l’estomac, parce que les raisins de Corinthe, ça les tuerait, ils mourraient. »

« Ça l’aurait tué. Si pauvre Lulu, qui n’en a pas mangé, ils lui ont gonflé l’estomac juste au cas où elle en aurait mangé, et personne ne le savait, et elle n’a même rien fait de mal, mais elle avait souffrir aussi.







(Image: Instagram / barney_and_lulu__redknapp)



« Un chien n’est pas seulement pour Noël.

«Un chien c’est pour la vie. Barney était bon après ça. Plus de gâteau de Noël pour Barney. Oh, ils le tueraient, ces raisins secs.