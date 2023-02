Le chagrin cède la place à la colère face à la réponse au tremblement de terre en Turquie

ANTAKYA, Turquie (AP) – Lorsque l’immeuble de Zafer Mahmut Boncuk s’est effondré lors du tremblement de terre dévastateur en Turquie, il a découvert que sa mère de 75 ans était toujours en vie – mais coincée sous l’épave.

Pendant des heures, Boncuk a cherché frénétiquement quelqu’un dans l’ancienne ville dévastée d’Antakya pour l’aider à la libérer. Il a pu lui parler, lui tenir la main et lui donner de l’eau. Malgré ses supplications, personne n’est venu et elle est décédée mardi, le lendemain du tremblement de terre.

Comme beaucoup d’autres en Turquie, son chagrin et son incrédulité se sont transformés en rage face au sentiment qu’il y a eu une réponse injuste et inefficace à la catastrophe historique qui a tué des dizaines de milliers de personnes là-bas et en Syrie.

Boncuk a dirigé sa colère contre le président Recep Tayyip Erdogan, notamment parce qu’elle semblait si proche d’être secourue, mais personne n’est venu. Sa dépouille a finalement été enlevée dimanche, près d’une semaine après l’effondrement du bâtiment. Le corps de son père est toujours dans les décombres.

« Que se passerait-il si c’était ta propre mère, cher Recep Tayyip Erdogan ? Qu’est-il arrivé au fait d’être un leader mondial ? Où es-tu? Où?” il a crié.

« Je lui ai donné de l’eau à boire, j’ai débarrassé son visage des décombres. Je lui ai dit que je la sauverais. Mais j’ai échoué », a déclaré Boncuk, 60 ans. « La dernière fois que nous nous sommes parlé, j’ai demandé si je devais l’aider à boire de l’eau. Elle a dit non, alors j’ai frotté un peu d’eau sur ses lèvres. Dix minutes plus tard, elle est morte.

Il a blâmé “l’ignorance et le manque d’informations et de soins – c’est pourquoi ma mère est morte sous mes yeux”.

Beaucoup en Turquie expriment la même frustration que les opérations de sauvetage ont été douloureusement lentes depuis les tremblements de terre du 6 février et qu’un temps précieux a été perdu pendant la fenêtre étroite pour retrouver des personnes vivantes.

D’autres, en particulier dans la province méridionale de Hatay près de la frontière syrienne, affirment que le gouvernement d’Erdogan a tardé à fournir une assistance à la région la plus durement touchée pour ce qu’ils soupçonnent être des raisons à la fois politiques et religieuses.

Dans la ville d’Adiyaman, dans le sud-est du pays, Elif Busra Ozturk a attendu samedi devant l’épave d’un immeuble où son oncle et sa tante étaient piégés et crus morts, et où les corps de deux de ses cousins ​​avaient déjà été retrouvés.

« Pendant trois jours, j’ai attendu de l’aide dehors. Personne n’est venu. Il y avait si peu d’équipes de secours qu’elles ne pouvaient intervenir que là où elles étaient sûres qu’il y avait des gens en vie », a-t-elle déclaré.

Dans le même complexe, Abdullah Tas, 66 ans, a déclaré qu’il dormait dans une voiture près du bâtiment où son fils, sa belle-fille et ses quatre petits-enfants étaient enterrés. Il a dit que les sauveteurs étaient arrivés pour la première fois quatre jours après le tremblement de terre. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante sa demande.

« À quoi cela sert-il aux gens sous les décombres ? » Il a demandé.

Des spectateurs se tenaient derrière des bandes de police samedi à Antakya alors que des bulldozers s’en prenaient à un immeuble d’appartements de luxe de grande hauteur qui s’était renversé sur le côté.

Plus de 1 000 habitants se trouvaient dans l’immeuble de 12 étages lorsque le séisme a frappé, selon des proches qui surveillaient les efforts de rétablissement. Ils ont dit que des centaines de personnes étaient toujours à l’intérieur, mais se sont plaints que les efforts pour les libérer avaient été lents et peu sérieux.

“C’est une atrocité, je ne sais pas quoi dire”, a déclaré Bediha Kanmaz, 60 ans. Les corps de son fils et de son petit-fils de 7 mois avaient été retirés du bâtiment – toujours enfermés dans une étreinte – mais sa fille -in-law était encore à l’intérieur.

« Nous ouvrons les sacs mortuaires pour voir si ce sont les nôtres, nous vérifions si ce sont nos enfants. Nous vérifions même ceux qui sont mis en pièces », a-t-elle déclaré à propos d’elle-même et d’autres proches en deuil.

Kanmaz a également blâmé le gouvernement turc pour la lenteur de sa réponse et a accusé le service national de secours de ne pas avoir fait assez pour récupérer les personnes vivantes.

Elle et d’autres à Antakya ont exprimé la conviction que la présence d’une grande minorité d’Alevis – une communauté islamique anatolienne qui diffère de l’islam sunnite et chiite et des alaouites en Syrie – avait fait d’eux une faible priorité pour le gouvernement. Traditionnellement, peu d’Alévis votent pour le parti au pouvoir d’Erdogan. Il n’y avait aucune preuve, cependant, que la région ait été négligée pour des raisons sectaires.

Erdogan a déclaré mercredi que les efforts en cas de catastrophe se poursuivaient dans les 10 provinces touchées et a rejeté les allégations d’absence d’aide des institutions de l’État comme l’armée en les qualifiant de “mensonges, de fausses calomnies”.

Mais il a reconnu des lacunes. Les responsables ont déclaré que les efforts de sauvetage à Hatay avaient initialement été compliqués par la destruction de la piste de l’aéroport local et le mauvais état des routes.

La colère face à l’étendue de la destruction, cependant, ne se limite pas aux individus. Les autorités turques ont détenu ou émis des mandats d’arrêt contre des dizaines de personnes qui auraient été impliquées dans la construction de bâtiments qui se sont effondrés, et le ministre de la Justice s’est engagé à punir les responsables.

Kanmaz a accusé la négligence du promoteur de l’immeuble où sa famille avait été tuée.

“Si je pouvais mettre mes mains autour du cou de l’entrepreneur, je le mettrais en pièces”, a-t-elle déclaré.

Cet entrepreneur, qui a supervisé la construction du bâtiment de 250 logements, a été arrêté vendredi à l’aéroport d’Istanbul avant d’embarquer sur un vol en provenance du pays, a rapporté l’agence de presse officielle turque Anadolu. Samedi, il a été officiellement arrêté. Son avocat a suggéré que le public cherchait un bouc émissaire.

Dans le sud multiethnique de la Turquie, d’autres tensions montent. Certains ont exprimé leur frustration que les réfugiés syriens qui ont fui vers la région après leur guerre civile dévastatrice pèsent sur le système de protection sociale clairsemé et se disputent les ressources avec le peuple turc.

« Il y a beaucoup de pauvres à Hatay, mais ils ne nous offrent aucune aide sociale ; ils le donnent aux Syriens. Ils donnent tellement aux Syriens », a déclaré Kanmaz. “Il y a plus de Syriens que de Turcs ici.”

Il y avait des signes samedi que les tensions pourraient déborder.

Deux groupes d’aide allemands et les forces armées autrichiennes ont temporairement interrompu leur travail de sauvetage dans la région de Hatay, invoquant des craintes pour la sécurité de leur personnel. Ils ont repris le travail après que l’armée turque a sécurisé la zone, a tweeté le porte-parole du ministère autrichien de la Défense.

“Il y a une tension croissante entre différents groupes en Turquie”, a déclaré le lieutenant-colonel Pierre Kugelweis des forces armées autrichiennes à l’agence de presse APA. “Des coups de feu auraient été tirés.”

L’agence de presse allemande dpa a rapporté que Steven Berger, chef des opérations du groupe d’aide ISAR Allemagne, a déclaré qu’« on peut voir que le chagrin cède lentement la place à la colère » dans les régions turques touchées.

Pour Kanmaz, c’était un mélange de chagrin et de colère.

“Je suis en colère. La vie est finie », a-t-elle déclaré. « Nous vivons pour nos enfants ; ce qui compte le plus pour nous, ce sont nos enfants. Nous existons s’ils existent. Maintenant, c’est fini. Tout ce que vous voyez ici est terminé.

____

Emrah Gurel à Adiyaman, Turquie, Zeynep Bilginsoy à Istanbul, Suzan Fraser à Ankara, Turquie et Kirsten Grieshaber à Berlin y ont contribué.