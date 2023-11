Le CFPB vise à traiter Apple Pay, Google Pay et d’autres produits de paiement technologiques comme les banques

Le Bureau de protection financière des consommateurs a proposé mardi une nouvelle règle qui obligerait les grandes entreprises technologiques qui proposent des services de paiement – ​​pensez à Apple Pay ou PayPal – à se soumettre à des examens de surveillance généralement réservés aux grandes banques.

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a déclaré dans un communiqué que ces services de paiement « constituent une infrastructure essentielle pour notre économie » qui « étaient autrefois assurés presque exclusivement par des banques supervisées », mais sont de plus en plus fournis par les grandes entreprises technologiques.

“La règle actuelle réprimerait une voie d’arbitrage réglementaire en garantissant que les grandes entreprises technologiques et autres sociétés de paiement non bancaires soient soumises à une surveillance appropriée”, a-t-il ajouté.

La proposition de règle fait suite à une étude de plus de deux ans sur les offres de paiement des grandes technologies, à la suite d'une demande d'informations ciblant Alphabet (société mère de Google), Apple, Meta (parent de Facebook), Amazon, Block et PayPal.



Le CFPB a constaté que les applications de paiement numérique détiennent désormais une part des paiements du commerce électronique qui rivalise avec les méthodes de paiement traditionnelles telles que les cartes de crédit et les cartes de débit, et une part croissante du volume des paiements en personne.

La règle proposée soumettrait les grandes sociétés de paiement non bancaires qui traitent plus de 5 millions de transactions par an à une surveillance interne par des régulateurs qui examineraient attentivement les pratiques commerciales pour s’assurer que ces sociétés respectent les lois fédérales sur la protection des consommateurs et la vie privée.

Le CFPB a déclaré que la règle affecterait 17 entreprises qui détiennent 88 % des parts de marché dans le domaine des paiements et traitent 13 milliards de dollars de paiements chaque année.

Chopra a déjà fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont l’utilisation d’applications de paiement pourrait porter atteinte à la vie privée, affirmant dans un discours le mois dernier qu’il était préoccupé par la quantité de données collectées par les fournisseurs de produits de paiement des grandes technologies et par la pratique courante consistant à vendre ces données à des tiers.

Le secteur bancaire a également poussé pour que le CFPB renforce sa surveillance des produits de paiement des Big Tech, arguant que cela uniformiserait les règles du jeu pour les banques et les coopératives de crédit.

Le CFPB a déclaré que les plaintes des consommateurs liées aux applications de paiement ont augmenté ces dernières années, et l’agence s’est efforcée d’éduquer les consommateurs sur le fait que l’argent stocké dans les applications de paiement n’est pas nécessairement protégé par une assurance-dépôt fédérale, comme c’est le cas avec les comptes chèques et d’épargne traditionnels. .

Une autre préoccupation des régulateurs concerne les transferts de fonds non autorisés ou frauduleux via des applications de paiement. Chopra dit plus tôt cette année que le CFPB visait à encourager les banques et les prestataires de services de paiement à mettre en œuvre des politiques qui rétabliront l’intégrité des consommateurs s’ils sont amenés à envoyer de l’argent à des fraudeurs.

Le public aura jusqu’au 8 janvier 2024 pour soumettre des commentaires sur la proposition, et le CFPB intégrera ces commentaires avant de mettre en œuvre une règle finale.