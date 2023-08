Le CFPB va sévir contre les courtiers en données, déclare Chopra lors d’un événement à la Maison Blanche

WASHINGTON – La Maison Blanche a organisé mardi une table ronde examinant les pratiques potentiellement dangereuses des courtiers en données, dans le cadre d’une campagne à l’échelle de l’administration pour protéger la vie privée des Américains à l’ère de l’IA.

L’événement a réuni les dirigeants des principales agences de surveillance des consommateurs du pays, programmé pour correspondre à l’annonce par le Bureau de la protection financière des consommateurs des règles proposées en vertu de la Fair Credit Reporting Act pour aborder les pratiques commerciales des courtiers qui collectent et monétisent les données des clients. La confidentialité des données est une préoccupation croissante car l’utilisation de l’intelligence artificielle se généralise.

« L’intelligence artificielle – ou les technologies qui se vendent comme telles – et d’autres prises de décision prédictives s’appuient sur des quantités encore plus massives de données pour alimenter ces algorithmes et cela crée des incitations financières pour encore plus de surveillance et une collecte de données plus intrusive », a déclaré Chopra. lors des allocutions d’ouverture.

« Il doit y avoir une certaine responsabilité en cas d’abus ou de mauvaise utilisation de ces données », a-t-il ajouté.

Le FCRA est une loi de 1970 qui garantit l’équité et promeut la confidentialité des informations contenues dans les données collectées par les agences de renseignements sur les consommateurs, comme les bureaux de crédit et les services de sélection des locataires. Entre autres choses, la loi permet aux consommateurs d’accéder aux dossiers personnels et fournit un moyen de contester les informations inexactes.

Les nouvelles propositions de règles du CFPB s’appuieront sur la FCRA pour responsabiliser davantage les courtiers en données qui vendent des informations hautement sensibles.

Une proposition, a déclaré Chopra, définira un courtier en données traitant de certains types de données sur les consommateurs en tant qu’agence d’information sur les consommateurs et la vente de données par les courtiers en tant que rapport sur les consommateurs.

Un autre précisera si les données d’en-tête de crédit, la partie d’un rapport de crédit qui contient des informations d’identification, peuvent être considérées comme un rapport de consommateur couvert. La proposition réduira la capacité des entreprises à « divulguer de manière inadmissible les coordonnées sensibles » des personnes qui ne souhaitent pas être contactées, comme les victimes de violence domestique.

Plus de 7 000 réponses à la Marche du CFPB enquête publique Les courtiers ont également révélé la collecte et la vente de listes de personnes souffrant de problèmes de santé physique et mentale, de dettes ingérables ou de parents isolés.

L’enquête a également révélé que les données sont partagées de manière inattendue, par exemple à partir des véhicules des consommateurs et via des applications de santé. L’utilisation abusive des données par les courtiers nuit de manière disproportionnée aux personnes âgées, aux familles à faible revenu, aux personnes de couleur, aux familles des militaires et à d’autres groupes marginalisés, selon les résultats.

Et la richesse des données, combinée à l’IA, « peut créer un environnement risqué où des escroqueries et des fraudes d’une précision chirurgicale peuvent prospérer à grande échelle », a constaté le CFPB.

L’agence convoquera un panel de petites entreprises pour recueillir des commentaires sur les propositions actuellement à l’étude. Les règles seront rendues publiques pour commentaires à la suite d’un rapport de synthèse sur les commentaires des propriétaires d’entreprise, a annoncé le CFPB.

Chopra a été rejoint mardi par Arati Prabhakar, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche ; Lael Brainard, directrice du Conseil économique national ; La présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan, et Brian Boynton, sous-procureur général adjoint principal de la division civile du ministère de la Justice.

Les règles proposées viendront compléter les efforts d’autres organismes de protection des consommateurs, comme la FTC, qui a lancé la Bureau de la technologie plus tôt cette année pour aider à surveiller l’économie de la surveillance commerciale.

« Je suis tellement ravi du travail que nos technologues ont fait et de la façon dont ils ont intégré l’élaboration des règles d’enquête et le travail politique de la FTC pour garantir que nos actions reflètent pleinement la réalité de la façon dont les acteurs de l’entreprise utilisent et abusent des gens. données », a déclaré Khan dans son allocution d’ouverture.

Brainard a déclaré que les propositions du CFPB « contribueraient à protéger nos consommateurs les plus vulnérables contre les fraudes et escroqueries ciblées ».

« Nous saluons les mesures prises par le Consumer Protection Financial Bureau pour empêcher les courtiers en données de collecter et de vendre illégalement des millions de données sensibles d’Américains », a-t-elle déclaré.